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▲林岱樺也將萬聖節糖果分送至高雄市內多所育幼院、幼兒園，及衛生福利部南區兒童之家等單位，讓更多孩子能共享節日的歡樂與關懷。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

▲小天使家園董事長陳紹崇期望藉由立委林岱樺的到訪，讓更多人了解這群幼童的需求，並號召社會各界伸出援手。（圖／立委林岱樺辦公室提供）

萬聖節將至，近年已成為國內大小朋友共同歡慶的活動之一。立法委員林岱樺特別選在萬聖節前夕，前往「財團法人高雄市私立小天使家園」，為園內因家庭變故而失去依靠、需安置的嬰幼兒送上溫暖。林岱樺除親手發送適合幼童食用的寶寶餅乾，也希望能透過這份心意，讓孩子們感受到來自社會的愛與祝福。同時，林岱樺也將萬聖節糖果分送至高雄市內多所育幼院、幼兒園，及衛生福利部南區兒童之家等單位，讓更多孩子能共享節日的歡樂與關懷。林岱樺表示，許多幼兒園和學校會舉辦萬聖節活動，而她選擇到小天使家園探訪並與園內幼兒互動，期望讓這些孩子也能體驗節日的趣味與溫馨。她指出，台灣面臨少子化問題，兒童及青少年的權益更需得到重視和保障，她也多次呼籲社會各界持續關注弱勢孩童，並強調推動立法和監督行政措施，以確保所有孩童能在安全、健康的環境中成長。同時，她也特別感謝小天使家園等機構，為失依幼童提供安全的庇護所。小天使家園董事長陳紹崇則補充，小天使家園主要負責0至2歲小孩的緊急安置，有些孩子甚至從出生就因家庭失依或無力撫養而送至家園收容，小天使家園致力於幫助這些孩子重新回歸家庭或找到適合的收養家庭，陳紹崇表示，期望藉由林立委的到訪，讓更多人了解這群幼童的需求，並號召社會各界伸出援手。