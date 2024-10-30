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強颱康芮逼近，高市災害應變中心已於今(30)日下午完成一級開設，行政院長卓榮泰要求各地方政府依據農業部推估之土石流及大規模崩塌紅黃色警戒範圍，盡可能於白天完成預防性疏散撤離作業。副市長林欽榮要求甲仙、六龜及桃源、那瑪夏、茂林等5區，於本日下午5時30分前完成預防性撤離。強烈颱風康芮海上陸上警報皆已發佈，中央應變中心提醒未來48小時將有持續豪大雨發生，為避免深夜及風雨中難以落實疏散撤離，行政院長卓榮泰要求各地方政府依據農業部推估之土石流及大規模崩塌紅黃色警戒範圍，盡可能於白天完成預防性疏散撤離作業。高雄市災害應變中心已於今日下午2時完成一級開設，副市長林欽榮也立即要求甲仙、六龜及桃源、那瑪夏、茂林等五區，需於今天下午5時30分前完成預防性撤離，並請民政局、原民會、社會局、兵役處，以及駐地警消機關單位人員，即刻協助各上開區公所應變中心，進行保全戶的預防性疏散撤離行動。