金州勇士隊目前傷兵滿盈,主將Stephen Curry在上一場以104:112輸給洛杉磯快艇隊的比賽中扭傷腳踝缺陣,Andrew Wiggins和De'Anthony Melton兩人皆因下背部拉傷不能打。在如此情況下,球隊迫切需要Buddy Hield提供火力,而這位勇士新同學也確實打出精彩表現,在對上紐奧良鵜鶘的比賽全場貢獻28分。而讓他在下半場火力復甦的關鍵,是傳奇射手Reggie Miller說的一句話。勇士隊開季發揮出色,卻傷了Curry,對於球隊來說是一次重大打擊。今天對上鵜鶘,他們次節一開始就落後了多達20分。雖然半場追到只落後4分,但戰局不容樂觀,Hield上半場的三分球5投僅1中,合計7投1中,狀態並不好。但在中場休息時,Reggie Miller給予了Hield一些建議,立刻讓他在下半場找回手感,後兩節三分球6投6中,轟下全隊最多的28分,場邊的Curry也興奮大吼為他喝采,人手不足的勇士隊終場以124:106擊敗了鵜鶘隊。Miller今天擔任TNT的球評,他給了Hield一些非常中肯的建議,賽後後者受訪時透露這位溜馬隊魂和他說的話大意就是:「他X的出手就對了(shoot the f***** ball", you shoot the f***** ball!!)。」