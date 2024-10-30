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金州勇士隊目前傷兵滿盈，主將Stephen Curry在上一場以104：112輸給洛杉磯快艇隊的比賽中扭傷腳踝缺陣，Andrew Wiggins和De'Anthony Melton兩人皆因下背部拉傷不能打。在如此情況下，球隊迫切需要Buddy Hield提供火力，而這位勇士新同學也確實打出精彩表現，在對上紐奧良鵜鶘的比賽全場貢獻28分。而讓他在下半場火力復甦的關鍵，是傳奇射手Reggie Miller說的一句話。勇士隊開季發揮出色，卻傷了Curry，對於球隊來說是一次重大打擊。今天對上鵜鶘，他們次節一開始就落後了多達20分。雖然半場追到只落後4分，但戰局不容樂觀，Hield上半場的三分球5投僅1中，合計7投1中，狀態並不好。但在中場休息時，Reggie Miller給予了Hield一些建議，立刻讓他在下半場找回手感，後兩節三分球6投6中，轟下全隊最多的28分，場邊的Curry也興奮大吼為他喝采，人手不足的勇士隊終場以124：106擊敗了鵜鶘隊。Miller今天擔任TNT的球評，他給了Hield一些非常中肯的建議，賽後後者受訪時透露這位溜馬隊魂和他說的話大意就是：「他X的出手就對了（shoot the f***** ball", you shoot the f***** ball!!）。」