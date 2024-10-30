我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕是女力縣市長聯盟的大姊大。（資料畫面／記者顏幸如攝）

台中市盧秀燕昨、今連續兩天預告，因應氣象署將在晚上9點新增風雨預測，台中市可能延到晚間10點左右才宣布停班課資訊，引起網路炸鍋，擔心台中市成為全國最晚宣布的縣市。隨著氣象署下午4點風雨預測顯示，全國21縣市的風量或雨量達停班停課標準，平日和台中市連動的彰化縣主動預告，預定今晚8點宣布明天是否停班課，地方解讀為是彰化縣長王惠美出手救援盧秀燕。盧秀燕於昨天在市政會議、今（30）日視察交通時，二度提到因行政院長卓榮泰希望「颱風假判斷準確一點」，過去氣象署於晚間7點給地方風雨預報資料，各縣市政府多在8點宣布隔天是否停班課，這次將在9點新增一次風雨資料，因此宣布的時間可能會延後，台中會儘量趕在10點前宣布，各縣市間「也會連絡一下」。然而盧秀燕的說法被解讀為「台中市將延到10點才會發布」，加上台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁都宣布原則上8點發布，例外才是9點，導致大量不滿的民眾湧進盧秀燕臉書。據了解，鑑於以往曾有首長於8點宣布明天正常上班課，深夜卻風狂雨大導致政策臨時轉彎，台中市才想「加個保險」，若氣象署7點的風雨資料無法達到停班課標準，就繼續觀察、用9點的資料來判斷，孰知原以為最穩當的盤算，卻無法被網友理解。幸好氣象署下午4點的風雨預測，顯示明日全台除了台北市，其他21縣市風量或雨量皆已達到停班停課標準，也就是說如無意外，各縣市依例在8點宣布停班課的可能性大增。但此時中市府再解釋，恐怕也沒人想聽，下午5點半彰化縣政府罕見預告，「有關明（10/31）日是否停班課，預定今晚召開會議後，晚上8點宣布」，由於中彰投生活圈都是同步宣布停班課，此一預告等同宣布台中、南投也會在8點宣布，地方政壇咸認是交情好的彰化縣長王惠美，主動出手救援盧秀燕。