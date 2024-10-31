台北市長蔣萬安30日赴議會針對113年總預算第二次追加（減）預算案進行報告，副市長李四川又被問到是否參選新北市長，他無奈說，自己很想做滿任期，「為什麼一直要趕我走？」資深媒體人羅旺哲說，民進黨立委蘇巧慧已表態參選，但蘇巧慧有2包袱，藍營目前李四川民調最強，但個人意願出現問號，人選可能出現變數。
羅旺哲說，雖然距離2026選舉，還有兩年，但新北市長選戰話題開始變多，民進黨方面，民進黨秘書長林右昌在 在罷樑失敗後「儼然出局」，所以「檯面上」看起來定於蘇巧慧一尊。但蘇巧慧參選，目前可見的有「兩個包袱」，一是蘇巧慧父親、行政院前院長蘇貞昌，仇恨值太高，另一包袱是民進黨，過去民進黨在九合一選舉，成績都不會太好。
至於藍營，羅旺哲說，跟綠營相反，看起來大概就是檯面上的人選，李四川、立委洪孟楷、新北市副市長劉和然這三位選一位，並未明確定於一尊。接下來藍營人選，可能有三個變數，一是李四川的態度，個人參選意願不算很高。
羅旺哲說，第二、明年國民黨主席選舉，雖然不論是誰當選，只要李四川有意願，民調穩定，應該還是非他莫屬，但如果李四川意願不高，屆時當選的黨主席，可能就會有其他想法。第三、與新北市長侯友宜的關係，新北市幅員廣闊，要是沒有侯友宜當「帶路雞」，要勝選也不容易。
至於民眾黨是否派人參選？羅旺哲說，看起來應該會參戰，不過是否影響戰局，還是得看柯文哲情形。
我是廣告 請繼續往下閱讀
至於藍營，羅旺哲說，跟綠營相反，看起來大概就是檯面上的人選，李四川、立委洪孟楷、新北市副市長劉和然這三位選一位，並未明確定於一尊。接下來藍營人選，可能有三個變數，一是李四川的態度，個人參選意願不算很高。
羅旺哲說，第二、明年國民黨主席選舉，雖然不論是誰當選，只要李四川有意願，民調穩定，應該還是非他莫屬，但如果李四川意願不高，屆時當選的黨主席，可能就會有其他想法。第三、與新北市長侯友宜的關係，新北市幅員廣闊，要是沒有侯友宜當「帶路雞」，要勝選也不容易。
至於民眾黨是否派人參選？羅旺哲說，看起來應該會參戰，不過是否影響戰局，還是得看柯文哲情形。