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因應強烈颱風康芮來襲，台南市災害應變中心於昨(30)日晚間7時提升為一級開設，今(31)日上午8時召開第二次工作會報，由台南市長黃偉哲親除了解最新颱風動態及盤點各單位的救災能量外，也要求各單位應全力戒備，對災情處理要及時，也特別提醒民眾，颱風天盡量不要出門，尤其山區海邊易有強風豪雨，請民眾勿前往以保護自身安全。中央氣象署表示，今天一整天到明天清晨是康芮最接近台灣的時候，會帶來強風豪雨，康芮目前中心在鵝鑾鼻東方130公里海面，今天上午移動速度較快，預計中午到下午就可能登陸花東。黃偉哲表示，目前處於風量雨量的上升期，各單位應全力戒備，對災情處理要及時，針對市區路樹倒塌、帆布掉落等狀況要隨時掌握，降低對民生交通的影響。此外，雖然預估雨量不大，仍應注意河川內外水位差情況，以免出現淹水災情。黃偉哲指出，沿海地區風力較大，學甲區更出現10級強風，造成300多戶停電，目前台電正極力搶修，預計中午恢復供電。他也特別提醒民眾，颱風天盡量不要出門，尤其山區海邊易有強風豪雨，請民眾勿前往以保護自身安全。有關居家防颱，包含備妥存糧飲水、固定招牌緊閉門窗、清理居家排水等，也可聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，防患於未然。台南市政府表示，交通方面，預警性封路1處(新市區)、橋梁9座(永康區、新營區、鹽水區、新市區)。水利方面，防汛措施均整備完成，移動式抽水機已佈署480部，抽水站64座完成試運轉，水閘門1859座亦全數完成檢修測試，南市全區經視察均排水順暢。颱風期間如有相關災情，請撥打1999進行通報，也可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」瞭解更多防颱資訊。更多康芮颱風即時資訊，可參考台南市政府災害應變告示網。