立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案，多數條文都遭宣告違憲。民眾黨立委黃國昌痛批這是「綠色大法官」呵護備至的判決。不過民進黨立委王定宇反批，2016年擔任時代力量立委的黃國昌，對現任司法院院長許宗力、大法官詹森林等人，都投贊成票，「根據加蔥邏輯，難道黃國昌是綠色的嗎？」
黃國昌2016年10月20日發文，「關於大法官的同意權行使，大法官同意權的審查，到今天中午結束。綜合所有的資料，對於許宗力院長、蔡烱燉副院長、許志雄、黃瑞明、詹森林與黃昭元，我都會欣然投下贊成票……大法官同意權，時代力量開放投票，沒有一致性的要求，由每位委員依自己的良心與判斷投票，向選民負責。當然，我也必須為自己在審查過程的表現與最終的決定負責。」
王定宇說，就是這些黃國昌同意任命的大法官們，裁判黃國昌、藍委翁曉玲的藍白國會擴權法案「大部分違憲」；黃國昌亂修法被憲法法庭判違憲，就亂罵這些他自己任命的大法官是「綠色大法官」。這證明二件事：一是大法官非常公正，秉持法學專業，不會看人情裁判；二是黃國昌很雙標、很昨是今非，完全根據自己當下的政治利益來發言，一切都那麼的自然。
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王定宇說，就是這些黃國昌同意任命的大法官們，裁判黃國昌、藍委翁曉玲的藍白國會擴權法案「大部分違憲」；黃國昌亂修法被憲法法庭判違憲，就亂罵這些他自己任命的大法官是「綠色大法官」。這證明二件事：一是大法官非常公正，秉持法學專業，不會看人情裁判；二是黃國昌很雙標、很昨是今非，完全根據自己當下的政治利益來發言，一切都那麼的自然。