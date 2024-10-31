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▲陳其邁呼籲，風勢、雨勢逐漸增強，請民眾隨時注意颱風動態，勿前往河川、海邊及山區活動，避免非必要外出。（圖／高市府提供）

康芮颱風來襲，預估今（31）日下午登陸，高雄市長陳其邁指出，今天下午3點至9點，是高雄風雨最強時候，提醒市民朋友注意，現階段風雨已逐漸加強，希望能減少不必要的外出。也隨時收聽注意相關的防颱資訊，能夠確保自身的安全。陳其邁今天上午於災害應變中心主持第二次工作會議，預估中午過後大約下午3點至晚間9點為風勢、雨勢最強的時間，叮囑各單位確實掌握災害應變作為，嚴加戒備勿掉以輕心，並向總統賴清德進行視訊會議，說明防颱整備部署情形。陳其邁表示，今、明兩日高雄受颱風影響，風雨最為顯著，沿海空曠地區易出現強陣風，沿海地區易有長浪，應嚴加注意；他與總統視訊會議時談到山區交通，明霸克露橋於昨天晚間10點完成預警性封閉；考量市民的安全，協調國軍出動24車122名兵力，目前撤離人數為2,304人；針對440處避難處所，已完成物資整備。陳其邁也指出，高雄市91處抽水站(含截流站)、13處車行地下道已完成整備，另外針對易淹水地區已預佈112台移動式抽水機，25處滯洪池均已排空(預留498萬噸滯洪量)。對於易淹水地區，本市已備妥4萬5,000個沙包供民眾領取，並及早安裝防水閘門；另外開放臨時停車場309處(9,705個車位)，提供市民車輛停放。針對河川警戒區及沿海低窪易淹水地區，陳其邁強調，務必確保排水防洪設施正常運作，並依實際降雨情形，彈性機動調度抽水機具。同時指示消防局、警察局、民政局加強災情查通報作業，如有相關災情亦可請民眾透過1999進行通報；並請各局處及區公所掌握災害應變作為，在確保救災人員自身安全的狀況下，即時因應救援。陳其邁呼籲，風雨逐漸增強，預估中午過後至晚間為風勢、雨勢最強的時間，請民眾隨時注意颱風動態，勿前往河川、海邊及山區活動，避免非必要外出，以確保自身安全，如需外出務必小心駕駛、隨時注意路況。陳其邁也指示民政局及各區公所，持續通報具有地下室之大樓或房屋，提醒民眾提早安裝防水閘門或堆置砂包，各區公所備妥砂包，並周知市民領取，減少民眾財產損失。這次颱風預估山區將達大雨或豪雨以上降雨，陳其邁提醒，在那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙區等土石流及大規模崩塌警戒區域，請區公所、民政局及社會局再次確認保全對象，名單要確實掌握，確認是否已完成撤離及安置作業；並請區公所及警察局依封橋封路相關標準進行管制，預先規劃替代道路。此外，山區應慎防坍方、落石及土石流，陳其邁強調密切注意本市道路及台20（南橫公路）(桃源區)、台27(六龜區)、台28(六龜區)、台29(那瑪夏區)等山區道路是否有預警性封閉或中斷情形，並將資訊通報應變中心轉知新聞局，持續發布訊息向民眾說明。