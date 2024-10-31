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▲嚴俊強衝入暴風雨中搭救受困老翁。（圖／記者嚴俊強、吳昕蓓攝）

▲▼嚴俊強走回車上的路好艱辛。（圖／記者嚴俊強、吳昕蓓攝）

康芮強颱侵襲，《NOWnews今日新聞》攝影記者嚴俊強在第一前線替民眾轉播台東現況，結果在路上卻驚見一名撿回收的老翁被暴風雨困住，卡在車道上相當危險，嚴俊強不畏懼風雨，立刻下車上前搭救老翁，畫面曝光後也讓同事們紛紛喊，「英雄！」台東遭到康芮颱風侵襲，路樹、招牌以及車站內部的天花板都倒塌，更別說路上的風雨伸手不見五指，就算是開車把雨刷開到最快速也相當危險，而《NOWnews今日新聞》攝影記者嚴俊強開車開到一半，驚見路邊一名撿回收的老翁，牽著腳踏車被暴風雨籠罩，完全無法前進，前方就是車道相當危險。此時嚴俊強不畏懼風雨，穿著輕薄的小黃雨衣就衝下車搭救老翁，替他將腳踏車推到對面，還不時伸手扶著老翁孱弱的身軀，確定老翁已經安全才離開，回程時，嚴俊強因為沒有帶傘，也沒有帽子等遮蔽身體的東西，身上也只穿著短袖、短褲，過程中一度被風雨吹得無法前進，稍微停下腳步後再前行，看得令人膽戰心驚。嚴俊強事後表示，雖然風雨強大，但幫助弱勢在他心中比做新聞更重要，畫面被同事們看到後，也紛紛大讚他是真英雄，讓人熱淚盈眶。