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▲31日上午11時，新北市汐止區汐萬路三段發生土石流，導致小規模土石崩塌，壓垮下方車棚。（圖／翻攝畫面）

▲康芮強颱未登陸就帶來驚人雨量，員山子分洪道31日凌晨1時許便達警戒水位，上午7時啟動分洪。（圖／翻攝水利署水利防災組）

康芮強颱直撲台灣，31號上午還沒登陸，就帶來驚人雨量。新北市汐止就有不少民眾在家目擊，淹水和溪水暴漲的畫面，擔心是不是又要淹水了。上午11時許，有民眾發現水源路2段的道路，路面已經淹成河道，甚至在斜坡處還形成小瀑布，水量看起來不小，道路兩旁停了整排機車和轎車，在地勢較低窪的地方，有些車輛已經泡在水裡，拍攝影片的民眾呼籲，颱風天不要隨意外出比較安全。無獨有偶，也有民眾用手機拍下茄苳溪溪水暴漲的畫面，黃色的水流看起來相當湍急，幾乎要淹沒到岸邊，看起來相當危險。還有汐止湖光里里長，中午12時許出門巡視颱風災情時，發現金龍湖的湖水也逼近滿水位的位置，還有民眾擔心，是否已經淹過環湖步道。上午11時29分汐萬路三段山坡，因為大雨沖刷土石崩落，發生小規模土石流，壓垮一處車棚，警方到達現場後，以三角錐和警戒線封鎖現場，並通報區公所派遣機具到場清除砂石，目前並未造成人員傷亡，現場車輛仍可通行。康芮颱風不只風力驚人，也挾帶豪雨，為了防止淹水災情，今（31）日凌晨1時許，員山子分洪道就已達警戒水位62.5公尺、上午7時啟動分洪。第十河川分署說，受康芮颱風及外圍環流影響，山區豪雨不斷，基隆河水位持續上漲，到達警戒水位後洪水越過側流堰進入分洪靜水池。因此上午7時左右，基隆河上游累計雨量達300毫米，總水位超過63公尺，就經由分洪堰進入隧道開始分洪。由於十月連續颱風及降雨影響，上游山區土壤已趨飽和且水位高漲，十河分署不敢輕忽嚴陣以待，員山子分洪管理中心防汛人員提前開設進駐啟動分洪機制，加強巡檢各項設備。這是今年第5次分洪，也是員山子成立20年來第63次分洪作業。