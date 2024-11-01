康芮颱風來襲，嚴重影響本週末來台開唱的日本、南韓藝人，而第一次訪台的Stray Kids，原定11月2日在高雄世運主場館開唱，為了安全起見決定延後一天舉辦。同一天在台辦活動的還有SHINee成員溫流見面會、CNBLUE演唱會，但2者是否延期、取消，尚未有新公告。《NOWnews今日新聞》盤點本月造訪來台的日韓藝人，除了上述首週行程，BLACKPINK的Lisa也將於11月17日在高雄巨蛋與歌迷同歡，高雄鄉親歡樂無比！
Stray Kids是「JYP娛樂」旗下目前最夯的男團，出道6年多，今年11月是第一次來台，更選在高雄世運主場館開唱，高人氣可想而知，但首趟寶島行卻碰上康芮颱風攪局，隨著高雄市10月31日停班停課，一政策打亂所有幕後工作進度，主辦單位「Live Nation Taiwan」也宣布11月2日的演唱會，決定延期一天在原場地舉辦。
除了Stray Kids來台，月中的Lisa演出也將在高雄巨蛋登場，這是她三度訪台、二度在高雄與歌迷同歡；不少大咖近期都選在高雄開唱，許多南部粉絲都很開心表示，終於不用再一直北上追星，紛紛感謝市長陳其邁極力推廣在地娛樂產業的發展。
11月來台的日本、南韓藝人行程表如下：
溫流粉絲見面會
時間：11月2日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
CNBLUE演唱會
時間：11月2日（六）19：00
地點：林口體育館
eill演唱會
時間：11月3日（日）18：00
時間：Hana Space花漾展演空間
Stray Kids演唱會
時間：11月3日（六）18：00
地點：高雄國家體育場
HYDE演唱會
時間：11月5日（二）20：00
地點：Zepp New Taipei
羅PD講座
時間：11月8日（五）11：30
地點：南港展覽館二館7樓
Super Junior-D&E演唱會
時間：
11月9日（六）18：00
11月10日（日）16：00
地點：林口體育館
CHOBOM普美、初瓏粉絲見面會
時間：11月8日（五）19：00
地點：WESTAR
NELL演唱會
時間：11月9日（六）18：30
地點：Legacy Taipei
WayV演唱會
時間：11月9日（六）19：00
地點：新北市工商展覽中心
ONEUS演唱會
時間：11月10日（日）18：00
地點：Legacy TERA
B1A4見面會
時間：11月10日（日）18：00
地點：台大體育館一樓
藤井風演唱會
時間：
11月16日（六）19：30
11月17日（日）17：30
地點：台北小巨蛋
YERIN粉絲見面會
時間：11月17日（日）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
花澤香菜演唱會
時間：11月17日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
Lisa粉絲見面會
時間：11月17日（日）17：00
地點：高雄巨蛋
金有謙演唱會
時間：11月22日（五）20：00
地點：Zepp New Taipei
丁海寅粉絲見面會
時間：11月23日（六）14：00、19：30
地點：Legacy TERA
町田啓太粉絲見面會
時間：11月23日（六）17：00
地點：Legacy Max
GRe4N BOYZ
時間：11月23日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
BoA演唱會
時間：11月23日（六）19：00
地點：台大體育館一樓
樋口楓演唱會
時間：11月29日（五）20：00
地點：Zepp New Taipei
milet演唱會
時間：11月30日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心
CRAVITY演唱會
時間：11月30日（六）18：00
地點：台大體育館一樓
浪花男子演唱會
時間：11月30日（六）19：00
地點：台北小巨蛋
ALL(H)OURS粉絲見面會
時間：11月30日（六）14：00、19：30
地點：CLAPPER STUDIO
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除了Stray Kids來台，月中的Lisa演出也將在高雄巨蛋登場，這是她三度訪台、二度在高雄與歌迷同歡；不少大咖近期都選在高雄開唱，許多南部粉絲都很開心表示，終於不用再一直北上追星，紛紛感謝市長陳其邁極力推廣在地娛樂產業的發展。
11月來台的日本、南韓藝人行程表如下：
溫流粉絲見面會
時間：11月2日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
CNBLUE演唱會
時間：11月2日（六）19：00
地點：林口體育館
eill演唱會
時間：11月3日（日）18：00
時間：Hana Space花漾展演空間
Stray Kids演唱會
時間：11月3日（六）18：00
地點：高雄國家體育場
HYDE演唱會
時間：11月5日（二）20：00
地點：Zepp New Taipei
羅PD講座
時間：11月8日（五）11：30
地點：南港展覽館二館7樓
Super Junior-D&E演唱會
時間：
11月9日（六）18：00
11月10日（日）16：00
地點：林口體育館
CHOBOM普美、初瓏粉絲見面會
時間：11月8日（五）19：00
地點：WESTAR
NELL演唱會
時間：11月9日（六）18：30
地點：Legacy Taipei
WayV演唱會
時間：11月9日（六）19：00
地點：新北市工商展覽中心
ONEUS演唱會
時間：11月10日（日）18：00
地點：Legacy TERA
B1A4見面會
時間：11月10日（日）18：00
地點：台大體育館一樓
藤井風演唱會
時間：
11月16日（六）19：30
11月17日（日）17：30
地點：台北小巨蛋
YERIN粉絲見面會
時間：11月17日（日）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
花澤香菜演唱會
時間：11月17日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
Lisa粉絲見面會
時間：11月17日（日）17：00
地點：高雄巨蛋
金有謙演唱會
時間：11月22日（五）20：00
地點：Zepp New Taipei
丁海寅粉絲見面會
時間：11月23日（六）14：00、19：30
地點：Legacy TERA
町田啓太粉絲見面會
時間：11月23日（六）17：00
地點：Legacy Max
GRe4N BOYZ
時間：11月23日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
BoA演唱會
時間：11月23日（六）19：00
地點：台大體育館一樓
樋口楓演唱會
時間：11月29日（五）20：00
地點：Zepp New Taipei
milet演唱會
時間：11月30日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心
CRAVITY演唱會
時間：11月30日（六）18：00
地點：台大體育館一樓
浪花男子演唱會
時間：11月30日（六）19：00
地點：台北小巨蛋
ALL(H)OURS粉絲見面會
時間：11月30日（六）14：00、19：30
地點：CLAPPER STUDIO
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