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▲▼11月來台的日本、南韓藝人演唱會資訊。（圖／Live Nation Taiwan 理想國、和協整合行銷有限公司、開麗娛樂、商客優國際有限公司、自由惑星音樂有限公司、Taiwan Creative Content Fest、iMe TW、藝尚有限公司、CHAU CHAU 悄悄通信、網銀國際影視、KKLIVE Taiwan、光尚娛樂-台灣 SSU Entertainment -TW、遠雄創藝、LDH愛夢悅、秘塔有限公司、D-SHOW Taiwan、ONINN ASIA、SHOW Office Entertainment.co.ltd）

康芮颱風來襲，嚴重影響本週末來台開唱的日本、南韓藝人，而第一次訪台的Stray Kids，原定11月2日在高雄世運主場館開唱，為了安全起見決定延後一天舉辦。同一天在台辦活動的還有SHINee成員溫流見面會、CNBLUE演唱會，但2者是否延期、取消，尚未有新公告。《NOWnews今日新聞》盤點本月造訪來台的日韓藝人，除了上述首週行程，BLACKPINK的Lisa也將於11月17日在高雄巨蛋與歌迷同歡，高雄鄉親歡樂無比！Stray Kids是「JYP娛樂」旗下目前最夯的男團，出道6年多，今年11月是第一次來台，更選在高雄世運主場館開唱，高人氣可想而知，但首趟寶島行卻碰上康芮颱風攪局，隨著高雄市10月31日停班停課，一政策打亂所有幕後工作進度，主辦單位「Live Nation Taiwan」也宣布11月2日的演唱會，決定延期一天在原場地舉辦。除了Stray Kids來台，月中的Lisa演出也將在高雄巨蛋登場，這是她三度訪台、二度在高雄與歌迷同歡；不少大咖近期都選在高雄開唱，許多南部粉絲都很開心表示，終於不用再一直北上追星，紛紛感謝市長陳其邁極力推廣在地娛樂產業的發展。溫流粉絲見面會時間：11月2日（六）18：00地點：台北國際會議中心TICCCNBLUE演唱會時間：11月2日（六）19：00地點：林口體育館eill演唱會時間：11月3日（日）18：00時間：Hana Space花漾展演空間Stray Kids演唱會時間：11月3日（六）18：00地點：高雄國家體育場HYDE演唱會時間：11月5日（二）20：00地點：Zepp New Taipei羅PD講座時間：11月8日（五）11：30地點：南港展覽館二館7樓Super Junior-D&E演唱會時間：11月9日（六）18：0011月10日（日）16：00地點：林口體育館CHOBOM普美、初瓏粉絲見面會時間：11月8日（五）19：00地點：WESTARNELL演唱會時間：11月9日（六）18：30地點：Legacy TaipeiWayV演唱會時間：11月9日（六）19：00地點：新北市工商展覽中心ONEUS演唱會時間：11月10日（日）18：00地點：Legacy TERAB1A4見面會時間：11月10日（日）18：00地點：台大體育館一樓藤井風演唱會時間：11月16日（六）19：3011月17日（日）17：30地點：台北小巨蛋YERIN粉絲見面會時間：11月17日（日）14：00、19：00地點：CLAPPER STUDIO花澤香菜演唱會時間：11月17日（日）18：00地點：Zepp New TaipeiLisa粉絲見面會時間：11月17日（日）17：00地點：高雄巨蛋金有謙演唱會時間：11月22日（五）20：00地點：Zepp New Taipei丁海寅粉絲見面會時間：11月23日（六）14：00、19：30地點：Legacy TERA町田啓太粉絲見面會時間：11月23日（六）17：00地點：Legacy MaxGRe4N BOYZ時間：11月23日（六）18：00地點：Zepp New TaipeiBoA演唱會時間：11月23日（六）19：00地點：台大體育館一樓樋口楓演唱會時間：11月29日（五）20：00地點：Zepp New Taipeimilet演唱會時間：11月30日（六）18：00地點：台北流行音樂中心CRAVITY演唱會時間：11月30日（六）18：00地點：台大體育館一樓浪花男子演唱會時間：11月30日（六）19：00地點：台北小巨蛋ALL(H)OURS粉絲見面會時間：11月30日（六）14：00、19：30地點：CLAPPER STUDIO