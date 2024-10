我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼11月來台的日本、南韓藝人演唱會資訊。(圖/Live Nation Taiwan 理想國、和協整合行銷有限公司、開麗娛樂、商客優國際有限公司、自由惑星音樂有限公司、Taiwan Creative Content Fest、iMe TW、藝尚有限公司、CHAU CHAU 悄悄通信、網銀國際影視、KKLIVE Taiwan、光尚娛樂-台灣 SSU Entertainment -TW、遠雄創藝、LDH愛夢悅、秘塔有限公司、D-SHOW Taiwan、ONINN ASIA、SHOW Office Entertainment.co.ltd)

康芮颱風來襲,嚴重影響本週末來台開唱的日本、南韓藝人,而第一次訪台的Stray Kids,原定11月2日在高雄世運主場館開唱,為了安全起見決定延後一天舉辦。同一天在台辦活動的還有SHINee成員溫流見面會、CNBLUE演唱會,但2者是否延期、取消,尚未有新公告。《NOWnews今日新聞》盤點本月造訪來台的日韓藝人,除了上述首週行程,BLACKPINK的Lisa也將於11月17日在高雄巨蛋與歌迷同歡,高雄鄉親歡樂無比!Stray Kids是「JYP娛樂」旗下目前最夯的男團,出道6年多,今年11月是第一次來台,更選在高雄世運主場館開唱,高人氣可想而知,但首趟寶島行卻碰上康芮颱風攪局,隨著高雄市10月31日停班停課,一政策打亂所有幕後工作進度,主辦單位「Live Nation Taiwan」也宣布11月2日的演唱會,決定延期一天在原場地舉辦。除了Stray Kids來台,月中的Lisa演出也將在高雄巨蛋登場,這是她三度訪台、二度在高雄與歌迷同歡;不少大咖近期都選在高雄開唱,許多南部粉絲都很開心表示,終於不用再一直北上追星,紛紛感謝市長陳其邁極力推廣在地娛樂產業的發展。溫流粉絲見面會時間:11月2日(六)18:00地點:台北國際會議中心TICCCNBLUE演唱會時間:11月2日(六)19:00地點:林口體育館eill演唱會時間:11月3日(日)18:00時間:Hana Space花漾展演空間Stray Kids演唱會時間:11月3日(六)18:00地點:高雄國家體育場HYDE演唱會時間:11月5日(二)20:00地點:Zepp New Taipei羅PD講座時間:11月8日(五)11:30地點:南港展覽館二館7樓Super Junior-D&E演唱會時間:11月9日(六)18:0011月10日(日)16:00地點:林口體育館CHOBOM普美、初瓏粉絲見面會時間:11月8日(五)19:00地點:WESTARNELL演唱會時間:11月9日(六)18:30地點:Legacy TaipeiWayV演唱會時間:11月9日(六)19:00地點:新北市工商展覽中心ONEUS演唱會時間:11月10日(日)18:00地點:Legacy TERAB1A4見面會時間:11月10日(日)18:00地點:台大體育館一樓藤井風演唱會時間:11月16日(六)19:3011月17日(日)17:30地點:台北小巨蛋YERIN粉絲見面會時間:11月17日(日)14:00、19:00地點:CLAPPER STUDIO花澤香菜演唱會時間:11月17日(日)18:00地點:Zepp New TaipeiLisa粉絲見面會時間:11月17日(日)17:00地點:高雄巨蛋金有謙演唱會時間:11月22日(五)20:00地點:Zepp New Taipei丁海寅粉絲見面會時間:11月23日(六)14:00、19:30地點:Legacy TERA町田啓太粉絲見面會時間:11月23日(六)17:00地點:Legacy MaxGRe4N BOYZ時間:11月23日(六)18:00地點:Zepp New TaipeiBoA演唱會時間:11月23日(六)19:00地點:台大體育館一樓樋口楓演唱會時間:11月29日(五)20:00地點:Zepp New Taipeimilet演唱會時間:11月30日(六)18:00地點:台北流行音樂中心CRAVITY演唱會時間:11月30日(六)18:00地點:台大體育館一樓浪花男子演唱會時間:11月30日(六)19:00地點:台北小巨蛋ALL(H)OURS粉絲見面會時間:11月30日(六)14:00、19:30地點:CLAPPER STUDIO