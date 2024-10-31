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康芮襲台全台停班課，新北市長侯友宜今（31）日5時許舉行第二次災害應變中心工作會報，天氣風險管理公司指出，從晚間至凌晨為新北風雨最大之際，颱風晚間預計在中部出海，屆時強度減弱、暴風圈縮小，在明日凌晨進入台灣海峽後將轉為中颱，「風雨在上班前趨緩」。天氣風險管理公司指出，截至目前為止新北降雨最多依序為坪林區360mm、汐止區342mm與烏來區340mm，而市區最大陣風則是新店區11級、板橋區10級與土城區10級，颱風預計晚間從中部雲林、彰化出海，屆時強度減弱、暴風圈縮小。天氣風險管理公司說明，從晚間至凌晨為新北風雨最大之際，在明日凌晨進入台灣海峽後將轉為中颱，「風雨在上班前趨緩」。新北市消防局補充，截至今天下午4時30分，本市共受理案件628件，其中218件已結案， 剩下的案件已派員處理中，案件類別以路樹傾倒284件最多，依序為電線掉落59件及圍籬倒塌54件；行政區以新店117件最多，依序為板橋88件及中和72件；累計總停電戶數達6萬8223戶，目前已復電4萬4464戶，仍有2萬3759戶由台電持續搶修中。