我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華10月31日首場演唱會延期至11月2日中午12點開唱。(圖/映藝娛樂FB)

▲五月天11月初的「一路向東」演唱會宣布延期。(圖/相信音樂臉書)

11月從月初就有許多大咖歌手準備來台開唱,包括睽違11年再次回到台北開唱的劉德華,還有準備一路向東的五月天、劉若英、蘇慧倫、告五人、丁噹等相信音樂歌手。不料受到康芮颱風撲台影響,本月初的演唱會行程都被打亂,五月天「一路向東」演唱會確定延期,劉德華10月31日首場演唱會則延到11月2日中午12點補辦。不過除了月初的演唱會之外,目前其他演唱會都沒有受到影響,其中「浩南哥」鄭伊健還將在11月23日強碰金馬獎,首度攻上高雄巨蛋開唱。劉德華原本預計在10月31日一路開唱到11月3日,睽違11年終於再回到台灣會見粉絲,沒想到卻遇到康芮颱風攪局。主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知,要求停辦10月31日晚間7點30分的場次。不過寵粉的劉德華為了不讓歌迷失望,確定將該場次延到11月2日中午12點開唱,等於11月2日當天他將挑戰一連開唱2場。而五月天原定11月1日至3日在高雄、花蓮市、花蓮玉里舉辦的「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」,也因為碰到康芮颱風直撲花東,因此相信音樂宣布,「防災防害永遠是我們的第一考量,為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全,經審慎評估後決定延期舉辦『一路向東』3天演出,延期演出相關事宜將另行儘速公告。」目前開唱時間尚未宣布,期待颱風過後,可以再和歌迷一起一路向東,為花東這片土地注入生氣。11月精彩演唱會不只如此,還有陶喆、鄭伊健、伍佰、孫盛希、周湯豪、高爾宣、黃明志、林逸欣、王ADEN、魏嘉瑩、FEniX等歌手的個人演唱會;此外,全球流行天后杜娃黎波(Dua Lipa)、Take That、Jamie xx等西洋歌手也將來台;若是喜愛看音樂祭的朋友,更不可錯過由玖壹壹舉辦的「玖壹壹南北貳路音樂節」,以及滅火器領銜策畫的「FireBall Fest.火球祭」。時間:11月1日(五)19:30地點:台北小巨蛋時間:11月2日(六)12:00、19:00(一天唱2場)地點:台北小巨蛋時間:11月3日(日)19:00地點:台北小巨蛋出席:五月天、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、麋先生、BOOM!怪物星人時間:11月1日17:20地點:高雄流行音樂中心海風廣場出席:五月天、家家、丁噹、法蘭、黃霆睿時間:11月2日14:00地點:花蓮縣玉里鎮玉里國小出席:Energy、劉若英、丁噹、白安、蘇慧倫時間:11月2日17:30地點:花蓮市東大門廣場出席:五月天、告五人、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、BOOM!怪物星人時間:11月3日16:40地點:花蓮市東大門廣場時間:11月2日(六)19:30地點:LIVE WAREHOUSE/駁二藝術特區大義C10倉庫時間:11月2日(六)19:30地點:Legacy Taipei時間:12月14日 (六) 19:00地點:後台 Backstage Live時間:11月3日(日)14:30地點:Legacy Taipei時間:11月9日(六)19:30地點:台北小巨蛋時間:11月10日(日)19:30地點:台北小巨蛋時間:11月9日(六)19:30地點:台北流行音樂中心時間:11月9日(六)19:00地點:台北國際會議中心TICC出席:玖壹壹、動力火車、王識賢、TRASH、福夢feat. Marz23、Ozone、草屯囝仔、Dr.T、西屯純愛組、歐吉虎、潤少、IVAN艾文、縉Jin、五木、Gambler、禪波ZENBØ、LilHAO、Double K、Koala Wu、Joshy、慶記KTV時間:11月9日(六)13:30地點:台中水湳中央公園出席:玖壹壹、八三夭、沈文程、高爾宣OSN、麋先生、U:NUS、固定客、Barry Chen、Multiverse、悟飛 Luffy、JAYRoll、PIZZALI、王ADEN、Peatle、Lizi栗子、YoungLee、JOYCE就以斯、Teezy & OAC、DJ YU、Roman、Joshy、慶記 KTV時間:11月10日(日)13:30地點:台中水湳中央公園時間:11月15日(五)19:00地點:Zepp New Taipei時間:11月16日(六)19:00地點:Legacy TERA時間:11月17日(日)19:00地點:Legacy TERA時間:11月16日(六)19:30地點:高雄流行音樂中心海音館時間:11月17日(日)18:00地點:Legacy Taipei/華山1914創意文化園區 中五A館時間:11月20日(三)地點:樂天桃園棒球場時間:11月20日(三)20:00地點:Legacy Taipei時間:11月22日(五)20:00地點:新竹 彌聲Mixing Studio時間:11月23日(六)20:00地點:Legacy Taichung時間:11月29日(五)20:00地點:LIVE WAREHOUSE時間:11月23日(六)19:30地點:高雄巨蛋時間:11月23日(六)19:30地點:台北小巨蛋時間:11月24日(日)16:00地點:台北小巨蛋時間:11月23日(六)19:30地點:Clapper Studio時間:11月24日(日)19:00地點:Legacy Taipei時間:11月24日(日)19:00地點:Zepp New Taipei時間:11月28日(四)20:00地點:南港展覽館1館時間:11月30日(六)19:30地點:高雄流行音樂中心海音館出席:滅火器、ELLEGARDEN(JP)、MONGOL800(JP)、Dune Rats(AU)、蛋堡、ABAO阿爆ft.那屋瓦少女隊、血肉果汁機、Sabasister(JP)、大象體操、隨性、潑猴 MonkeyInsane、非人物種ft.柯光、露波合唱團、庵心自在所、 一種心情、傲南礁(阿跨面+馬克SAVAGE.M)、宝島材料行、宋柏緯、粹垢TRAEGO時間:11月30日(六)11:00地點:樂天桃園棒球場出席:滅火器、MAN WITH A MISSION(JP)、落日飛車ft. OHHYUK、Tokyo Ska Paradise Orchestra(JP)、美秀集團、旺福、傷心欲絕、聲子蟲、EmptyORio、胖虎、FUTURE AFTER A SECOND、MEMI(KR)、禁藥王+栗子+潮州土狗、LINION、昆蟲白、體熊專科、我是機車少女I’mdifficult、aDAN薛詒丹、秋山時間:12月1日(日)11:00地點:樂天桃園棒球場