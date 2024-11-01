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▲劉德華10月31日首場演唱會延期至11月2日中午12點開唱。（圖／映藝娛樂FB）

▲五月天11月初的「一路向東」演唱會宣布延期。（圖／相信音樂臉書）

11月從月初就有許多大咖歌手準備來台開唱，包括睽違11年再次回到台北開唱的劉德華，還有準備一路向東的五月天、劉若英、蘇慧倫、告五人、丁噹等相信音樂歌手。不料受到康芮颱風撲台影響，本月初的演唱會行程都被打亂，五月天「一路向東」演唱會確定延期，劉德華10月31日首場演唱會則延到11月2日中午12點補辦。不過除了月初的演唱會之外，目前其他演唱會都沒有受到影響，其中「浩南哥」鄭伊健還將在11月23日強碰金馬獎，首度攻上高雄巨蛋開唱。劉德華原本預計在10月31日一路開唱到11月3日，睽違11年終於再回到台灣會見粉絲，沒想到卻遇到康芮颱風攪局。主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚間7點30分的場次。不過寵粉的劉德華為了不讓歌迷失望，確定將該場次延到11月2日中午12點開唱，等於11月2日當天他將挑戰一連開唱2場。而五月天原定11月1日至3日在高雄、花蓮市、花蓮玉里舉辦的「2024 Just Love It ! 一路向東演唱會」，也因為碰到康芮颱風直撲花東，因此相信音樂宣布，「防災防害永遠是我們的第一考量，為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦『一路向東』3天演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」目前開唱時間尚未宣布，期待颱風過後，可以再和歌迷一起一路向東，為花東這片土地注入生氣。11月精彩演唱會不只如此，還有陶喆、鄭伊健、伍佰、孫盛希、周湯豪、高爾宣、黃明志、林逸欣、王ADEN、魏嘉瑩、FEniX等歌手的個人演唱會；此外，全球流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）、Take That、Jamie xx等西洋歌手也將來台；若是喜愛看音樂祭的朋友，更不可錯過由玖壹壹舉辦的「玖壹壹南北貳路音樂節」，以及滅火器領銜策畫的「FireBall Fest.火球祭」。時間：11月1日（五）19:30地點：台北小巨蛋時間：11月2日（六）12:00、19:00（一天唱2場）地點：台北小巨蛋時間：11月3日（日）19:00地點：台北小巨蛋出席：五月天、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、麋先生、BOOM！怪物星人時間：11月1日17:20地點：高雄流行音樂中心海風廣場出席：五月天、家家、丁噹、法蘭、黃霆睿時間：11月2日14:00地點：花蓮縣玉里鎮玉里國小出席：Energy、劉若英、丁噹、白安、蘇慧倫時間：11月2日17:30地點：花蓮市東大門廣場出席：五月天、告五人、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、BOOM！怪物星人時間：11月3日16:40地點：花蓮市東大門廣場時間：11月2日（六）19:30地點：LIVE WAREHOUSE／駁二藝術特區大義C10倉庫時間：11月2日（六）19:30地點：Legacy Taipei時間：12月14日 (六) 19:00地點：後台 Backstage Live時間：11月3日（日）14:30地點：Legacy Taipei時間：11月9日（六）19:30地點：台北小巨蛋時間：11月10日（日）19:30地點：台北小巨蛋時間：11月9日（六）19:30地點：台北流行音樂中心時間：11月9日（六）19:00地點：台北國際會議中心TICC出席：玖壹壹、動力火車、王識賢、TRASH、福夢feat. Marz23、Ozone、草屯囝仔、Dr.T、西屯純愛組、歐吉虎、潤少、IVAN艾文、縉Jin、五木、Gambler、禪波ZENBØ、LilHAO、Double K、Koala Wu、Joshy、慶記KTV時間：11月9日（六）13:30地點：台中水湳中央公園出席：玖壹壹、八三夭、沈文程、高爾宣OSN、麋先生、U:NUS、固定客、Barry Chen、Multiverse、悟飛 Luffy、JAYRoll、PIZZALI、王ADEN、Peatle、Lizi栗子、YoungLee、JOYCE就以斯、Teezy & OAC、DJ YU、Roman、Joshy、慶記 KTV時間：11月10日（日）13:30地點：台中水湳中央公園時間：11月15日（五）19:00地點：Zepp New Taipei時間：11月16日（六）19:00地點：Legacy TERA時間：11月17日（日）19:00地點：Legacy TERA時間：11月16日（六）19:30地點：高雄流行音樂中心海音館時間：11月17日（日）18:00地點：Legacy Taipei／華山1914創意文化園區 中五A館時間：11月20日（三）地點：樂天桃園棒球場時間：11月20日（三）20:00地點：Legacy Taipei時間：11月22日（五）20:00地點：新竹 彌聲Mixing Studio時間：11月23日（六）20:00地點：Legacy Taichung時間：11月29日（五）20:00地點：LIVE WAREHOUSE時間：11月23日（六）19:30地點：高雄巨蛋時間：11月23日（六）19:30地點：台北小巨蛋時間：11月24日（日）16:00地點：台北小巨蛋時間：11月23日（六）19:30地點：Clapper Studio時間：11月24日（日）19:00地點：Legacy Taipei時間：11月24日（日）19:00地點：Zepp New Taipei時間：11月28日（四）20:00地點：南港展覽館1館時間：11月30日（六）19:30地點：高雄流行音樂中心海音館出席：滅火器、ELLEGARDEN（JP）、MONGOL800（JP）、Dune Rats（AU）、蛋堡、ABAO阿爆ft.那屋瓦少女隊、血肉果汁機、Sabasister（JP）、大象體操、隨性、潑猴 MonkeyInsane、非人物種ft.柯光、露波合唱團、庵心自在所、 一種心情、傲南礁（阿跨面＋馬克SAVAGE.M）、宝島材料行、宋柏緯、粹垢TRAEGO時間：11月30日（六）11:00地點：樂天桃園棒球場出席：滅火器、MAN WITH A MISSION（JP）、落日飛車ft. OHHYUK、Tokyo Ska Paradise Orchestra（JP）、美秀集團、旺福、傷心欲絕、聲子蟲、EmptyORio、胖虎、FUTURE AFTER A SECOND、MEMI（KR）、禁藥王＋栗子＋潮州土狗、LINION、昆蟲白、體熊專科、我是機車少女I’mdifficult、aDAN薛詒丹、秋山時間：12月1日（日）11:00地點：樂天桃園棒球場