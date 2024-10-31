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▲『有鷹來遊船』活動於11月9日下午1點開始，圖為遊船路線。（圖／台鋼雄鷹提供）

高雄台鋼雄鷹首度登上一軍，鷹元年便以每場超過七千人的進場人次，展現出在地球迷的熱情支持。為感謝球迷一路相挺，球隊將於11月9日首度在愛河舉辦感恩遊船謝票活動，由吉祥物TAKAO領軍，攜手總教練洪一中及選手們向粉絲揮手致意。活動結束後，所有成員將前往高雄市立歷史博物館廣場與球迷同樂，並以雄鷹元年紀念T和限量手搖旗將愛河周圍變成壯觀的綠海，感謝鷹援軍的支持。高雄人挺高雄隊，台鋼雄鷹登上一軍首年，獲得在地球迷熱情支持，鷹元年主場場均進場人次超過七千人，選手也在鷹援軍的吶喊聲中打出一場場感動人心的比賽，感謝每一位走進場內、放聲應援的球迷，你們都是台鋼雄鷹最大的力量！11/9(六)台鋼雄鷹將在高雄在地著名觀光景點-愛河，舉辦中職首見的感恩遊船謝票，由大家最想念的TAKAO領軍，與洪一中總教練、選手以及Wing Stars搭上愛河愛之船，向大家揮手致意，表達最誠摯的感謝。同時在遊船結束後，全員將前往高雄市立歷史博物館前廣場舉辦一系列粉絲同樂活動，邀請元年鷹援軍，換上具代表性的「雄鷹元年紀念T」，揮舞現場發放的限量紀念手搖旗，一同用美麗壯觀的綠海包圍愛河。時間：11/9(六) 『有鷹來同樂』 11：00 - 16：40地點：高雄市歷史博物館前廣場 (高雄市鹽埕區中正四路272號)『有鷹來遊船』 13：00開始 (遊船路線請參考附件圖)