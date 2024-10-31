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▲劉德華今晚演唱會宣布停辦。（圖／超級圓頂 臉書）

▲粉絲在Threads上指出，颱風天醫護、警消的人力都很吃緊，一旦演唱會發生意外，勢必得出動資源前往救護。（圖／Threads）

劉德華闊別台灣歌迷11年，宣布重回台北小巨蛋開唱，時間就訂在10月31日、11月1日至3日連續唱四天，沒想到受到康芮颱風攪局，原定在今（31）日晚間的演出在下午4點整，突然改到11月2日（週六）的中午12點舉行，讓許多已經到場的粉絲相當失望，但事實上，在昨（30）日台北市宣布停班停課時，就有粉絲指出，撇除天候因素，劉德華演唱會如期舉行非常糟糕，「沒有替粉絲的生命安全著想。」昨日全台停班停課，網路上掀起劉德華演出是否停辦的熱議，粉絲們也得到主辦單位的回覆，確認「不會取消」。沒想到今天下午，台北捷運公司表示經綜合考量後，基於觀眾人身安全，並依照契約規定，通知主辦單位今晚演唱會停辦，並請主辦單位評估因應方案再行公告，表示民眾可依主辦單位超級圓頂及遠大售票系統公告辦法辦理退票。劉德華演唱會停辦的消息在下午3點整釋出，雖然後續緊急宣布會在11月2日補辦，不過仍讓到場的粉絲非常難過，「劉嫂」們還集體在小巨蛋外爆哭，更有粉絲跑到蔣萬安的臉書狂罵：「賠劉德華給我，抽籤那麼難才抽到，我們自己會為自己安全負責。你能唱嗎？劉德華11年才來一次」、「市長你真的太過分了，你的一句話竟然取消我們這11年對劉德華的等待。」事實上，在昨天台北市宣布10月31日停班停課，但劉德華演唱會卻如期舉辦時，就有粉絲在Threads上發文，指出這個決定非常糟糕：「颱風天的人力，警消和醫護都非常吃緊，主辦單位這個決定，就是增加警消和醫護的負擔，也沒有替粉絲的生命安全著想。」最後更撂下狠話：「把自己本來應該承受的損失和壓力，直接導向整個社會一起承擔。」