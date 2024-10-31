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高雄市大寮區鳳林四路、中正路口昨（30）晚9時發生嚴重車禍，20歲許姓女大生騎機車直行撞上36歲黃女駕駛的左轉轎車，連人帶車噴飛至對向車道，不幸被47歲楊女駕駛的轎車輾過受困車底，救護人員協助脫困後，許女已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。由於檢方還需要擇期複驗，因此先諭令肇事黃女和楊女請回。監視器畫面可見，許姓女大生當時騎車在鳳林四路內線車道，該路段並無機車進行內線，當時黃女駕駛轎車正準備左轉，疑似未禮讓直行的女大生，造成女大生迎面撞上，連人帶車噴飛至對向車道，又被直行轎車當場輾過，經送醫搶救後不治。兩名轎車駕駛酒測值皆為0。據了解，死者為屏東人，目前就讀高雄某科技大學，平時租屋在高雄，當時疑因出門買晚餐，不幸發生憾事，校方接獲消息後感到不捨與悲痛，後續將協助家屬處理後事。屏檢今日上午進行相驗，初步研判死者為頭部創傷及胸部重創，因有兩車先後碰撞死者，檢方為釐清死因，將擇期安排解剖進行複驗，確認死因後會再移回高雄地檢署偵辦。由於尚未釐清哪位駕駛才是造成許姓女大生的主要死因，因此檢方諭令肇事的黃女和楊女請回。