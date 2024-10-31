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天王劉德華睽違11年來台開唱，時間定在10月31日、11月1-3日，要在小巨蛋連唱4天，讓粉絲喜出望外，不過今（31）日的演唱會卻在下午無預警宣布停辦，後續主辦單位也緊急宣布改期至11月2日中午12點，稍稍讓粉絲放心，而今天稍早台北市政府也宣布明（1）日上班上課，讓買票的粉絲紛紛歡呼，開心直呼終於可以見到天王。華仔這次來台可說是非常坎坷，遇上康芮颱風轉為強颱，首場原定如期演出，但隨著風雨不斷增強，演唱會也在台北捷運公司與主辦單位的溝通下宣布停辦，超級圓頂也火速擬定補償方案，宣布劉德華將在11月2日中午12點補唱，但也等同於劉德華將在24小時之內連唱3場，讓粉絲十分心疼。有粉絲坦言，非常不捨劉德華一個人把重擔扛下來，由於華仔年過花甲，儘管保養得再好，體力可能也不比年輕時，絕對比原定的安排要更耗費力氣。不過其他網友則是給到很好的解決之道：「可以不用唱太多首，聊聊天也可以。」坦言只要天王多多和大家互動，也會感到滿足。而先前原有粉絲擔心明天的風雨達到停班停課標準，在網路上發起討論，表示要是明天再停班課，劉德華恐怕真的會唱不完而導致第二場演唱會取消，所幸稍早台北市市長蔣萬安在臉書釋出消息，指出台北市已經脫離暴風圈：「康芮颱風已經減弱為中度颱風，逐漸離開台灣本島，預估明天台北市風雨未達停班停課標準，我宣布臺北市明天（11月1日）正常上班上課。」讓華仔的粉絲高興壞了，紛紛留言：「終於」、「第一次這麼不想放颱風假！」