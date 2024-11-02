2024 年《英雄聯盟》S14 世界賽冠軍賽將於台灣時間今晚 10 點正式登場，這場對決將由韓國 LCK 四冠傳奇 Faker 李相赫帶領的 T1 與中國 LPL 全華班最終希望 BLG 激烈角逐「沉重王冠」。在這場可能載入史冊的「史詩級戰役」展開前，本文帶您回顧英雄聯盟 GOAT 「Faker」李相赫傲人的生涯成就。
大魔王傳奇的起源！Faker出道即巔峰
Faker本名李相赫，1996年出生於韓國首爾，2011年也就是他15歲那一年，李相赫接觸到了英雄聯盟這款遊戲，並以GojeonPa（古典派）作為遊戲ID，迅速在2012年的 S2 賽季爬上了2500分，比一堆職業選手還要強，也讓GojeonPa路人王的名號迅速在戰隊間傳開。
2012年10月4日， S2 世界冠軍由當時 GPL 的台灣王者台北暗殺星TPA擊敗韓國 AZF 奪冠，後續韓國OGN電競聯賽開始展開了軍備競賽，紛紛組建二隊培養新人選手，想把召喚師獎盃帶回韓國。而路人王GojeonPa，也在2013年2月被招募到 SKT T1#2 二隊，並將ID改為 Faker ，傳奇之路也就此展開。
Faker在春季賽登場之後，表現就相當亮眼，以神級操作多次擊敗當時韓國第一中路安掌門，還在6月的OGN夏季冠軍賽上演讓二追三，更在第5場上演「Faker劫單殺Ryu劫」的名場面，後續也成功獲得 S3 世界賽資格。
在世界賽上 Faker 帶領的SKT T1展現無人能擋的實力，一路輕取對手，更在冠軍賽以3:0擊敗中國皇族， Faker 捧起了S3冠軍獎盃，出道不到一年即登巔峰。
最高的山與最長的河！Faker時隔6年再登顛峰
Faker隨後也在2015年、2016年率領T1捧起召喚師獎盃，奪下S5、S6世界冠軍，年僅20歲就成為英雄聯盟三冠王者，期間各項大小國際賽也被Faker統治了，大魔王稱號不脛而走。
不過到了2017年的S7世界賽，Faker率領狀態不佳的SKT艱辛晉級到冠軍賽，但對手則是同為韓國賽區的SSG，在決賽被上演3:0的輾壓局， 也讓Faker無緣締造3連霸的紀錄，賽後這位大魔王，更在電腦前痛哭落淚。
之後的 Faker 在遊戲的的統治力不再，出現許多天才新秀開始對他發起王位挑戰，SKT隊伍成員也歷經多次替換，征戰多年的 Faker 手部也出現傷勢，擁有3冠的SKT也在2020年 S10 改名為 T1 ，許多粉絲也將其視為一段王朝的終結。
Faker 在 S7 總決賽敗陣之後，長達6年都未能率領 T1 再次重返世界賽的決賽舞台，總在4強輸給對手，Faker 更在2021年歷經了生涯最痛苦的丹尼Daeny教練轉盤，連當時早已是英雄聯盟GOAT的Faker都要當替補，多達10位選手進行轉盤式輪替，卻都無法找出 ZOFGK （Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria）這個最佳解答，丹尼也在夏季賽被解約。
後來2022年 S12 賽季到來，找出 ZOFGK 這個最佳陣容的 T1 ，更締造了LCK春季賽常規賽全勝的史詩紀錄，不過在冠軍賽上，最被看好的 T1 敗給了一路從入圍賽打上了LCK第四種子 DRX，輔助Keria更在賽後自責爆哭。
不過 T1 的5位成員並沒有因此而喪志，更在2023年的S13以3:0擊敗中國WBG，讓 Faker 捧起時隔 6 年的召喚師獎盃，李相赫也從史上唯一3冠選手升級為唯一4冠王，長達11年的選手生涯，依舊維持在世界頂尖奪冠層級水平，在極度考驗反應力的電競圈絕對難尋第二人。
ZOFGK的神話還在繼續！Faker捧起生涯第5冠就看今天
到了今年的S14世界賽，T1在LCK僅獲得第四種子席位，原先全隊狀態跌跌撞撞卻在世界賽大回神，Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria更是史上唯一以相同陣容，連續3年晉級英雄聯盟總冠軍賽的5人，而這次也是 Faker 個人第7度晉級總冠軍賽。
回顧Faker長達11年職業生涯的種種成績，英雄聯盟GOAT（greatest of all time）的名號早已毋庸置疑，今年若能成功擊敗 BLG 奪得第5冠也只是錦上添花，但是全世界召喚師都在看著，這個最美的夢繼續下去的那一刻。
2024《英雄聯盟》LOL世界賽直播
📍Twitch：中文台、英文台
📍Youtube：中文台、英文台
英雄聯盟S14冠軍賽賽程
🟡11/2（BO5）
⚔️22:00－T1 vs. BLG
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Faker本名李相赫，1996年出生於韓國首爾，2011年也就是他15歲那一年，李相赫接觸到了英雄聯盟這款遊戲，並以GojeonPa（古典派）作為遊戲ID，迅速在2012年的 S2 賽季爬上了2500分，比一堆職業選手還要強，也讓GojeonPa路人王的名號迅速在戰隊間傳開。
2012年10月4日， S2 世界冠軍由當時 GPL 的台灣王者台北暗殺星TPA擊敗韓國 AZF 奪冠，後續韓國OGN電競聯賽開始展開了軍備競賽，紛紛組建二隊培養新人選手，想把召喚師獎盃帶回韓國。而路人王GojeonPa，也在2013年2月被招募到 SKT T1#2 二隊，並將ID改為 Faker ，傳奇之路也就此展開。
Faker在春季賽登場之後，表現就相當亮眼，以神級操作多次擊敗當時韓國第一中路安掌門，還在6月的OGN夏季冠軍賽上演讓二追三，更在第5場上演「Faker劫單殺Ryu劫」的名場面，後續也成功獲得 S3 世界賽資格。
在世界賽上 Faker 帶領的SKT T1展現無人能擋的實力，一路輕取對手，更在冠軍賽以3:0擊敗中國皇族， Faker 捧起了S3冠軍獎盃，出道不到一年即登巔峰。
最高的山與最長的河！Faker時隔6年再登顛峰
Faker隨後也在2015年、2016年率領T1捧起召喚師獎盃，奪下S5、S6世界冠軍，年僅20歲就成為英雄聯盟三冠王者，期間各項大小國際賽也被Faker統治了，大魔王稱號不脛而走。
不過到了2017年的S7世界賽，Faker率領狀態不佳的SKT艱辛晉級到冠軍賽，但對手則是同為韓國賽區的SSG，在決賽被上演3:0的輾壓局， 也讓Faker無緣締造3連霸的紀錄，賽後這位大魔王，更在電腦前痛哭落淚。
之後的 Faker 在遊戲的的統治力不再，出現許多天才新秀開始對他發起王位挑戰，SKT隊伍成員也歷經多次替換，征戰多年的 Faker 手部也出現傷勢，擁有3冠的SKT也在2020年 S10 改名為 T1 ，許多粉絲也將其視為一段王朝的終結。
Faker 在 S7 總決賽敗陣之後，長達6年都未能率領 T1 再次重返世界賽的決賽舞台，總在4強輸給對手，Faker 更在2021年歷經了生涯最痛苦的丹尼Daeny教練轉盤，連當時早已是英雄聯盟GOAT的Faker都要當替補，多達10位選手進行轉盤式輪替，卻都無法找出 ZOFGK （Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria）這個最佳解答，丹尼也在夏季賽被解約。
後來2022年 S12 賽季到來，找出 ZOFGK 這個最佳陣容的 T1 ，更締造了LCK春季賽常規賽全勝的史詩紀錄，不過在冠軍賽上，最被看好的 T1 敗給了一路從入圍賽打上了LCK第四種子 DRX，輔助Keria更在賽後自責爆哭。
不過 T1 的5位成員並沒有因此而喪志，更在2023年的S13以3:0擊敗中國WBG，讓 Faker 捧起時隔 6 年的召喚師獎盃，李相赫也從史上唯一3冠選手升級為唯一4冠王，長達11年的選手生涯，依舊維持在世界頂尖奪冠層級水平，在極度考驗反應力的電競圈絕對難尋第二人。
ZOFGK的神話還在繼續！Faker捧起生涯第5冠就看今天
到了今年的S14世界賽，T1在LCK僅獲得第四種子席位，原先全隊狀態跌跌撞撞卻在世界賽大回神，Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria更是史上唯一以相同陣容，連續3年晉級英雄聯盟總冠軍賽的5人，而這次也是 Faker 個人第7度晉級總冠軍賽。
回顧Faker長達11年職業生涯的種種成績，英雄聯盟GOAT（greatest of all time）的名號早已毋庸置疑，今年若能成功擊敗 BLG 奪得第5冠也只是錦上添花，但是全世界召喚師都在看著，這個最美的夢繼續下去的那一刻。
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