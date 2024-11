我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這10年之間Faker身邊隊友已經替換過好幾輪,唯一不變的就是真神、大魔王李相赫。(圖/LoL Esports)

▲在S7世界賽上,Faker無緣締造3連霸的紀錄,賽後這位大魔王,也在電腦前痛哭落淚。(圖/LoL Esports)

▲2022年世界賽T1以2:3輸給DRX,賽後輔助Keria自責爆哭,這張Faker就像看著6年前自己的照片,也成為玩家之間印象深刻的畫面。(圖/LoL Esports)

▲大魔王Faker歷經十多年的選手生涯,依舊保持著最強大的競爭力,是名符其實的英雄聯盟GOAT。(圖/LoL Esports)

2024 年《英雄聯盟》S14 世界賽冠軍賽將於台灣時間今晚 10 點正式登場,這場對決將由韓國 LCK 四冠傳奇 Faker 李相赫帶領的 T1 與中國 LPL 全華班最終希望 BLG 激烈角逐「沉重王冠」。在這場可能載入史冊的展開前,本文帶您回顧英雄聯盟 GOAT 「Faker」李相赫傲人的生涯成就。Faker本名李相赫,1996年出生於韓國首爾,2011年也就是他15歲那一年,李相赫接觸到了英雄聯盟這款遊戲,並以GojeonPa(古典派)作為遊戲ID,迅速在2012年的 S2 賽季爬上了2500分,比一堆職業選手還要強,也讓GojeonPa路人王的名號迅速在戰隊間傳開。2012年10月4日, S2 世界冠軍由當時 GPL 的台灣王者台北暗殺星TPA擊敗韓國 AZF 奪冠,後續韓國OGN電競聯賽開始展開了軍備競賽,紛紛組建二隊培養新人選手,想把召喚師獎盃帶回韓國。而路人王GojeonPa,也在2013年2月被招募到 SKT T1#2 二隊,並將ID改為 Faker ,傳奇之路也就此展開。Faker在春季賽登場之後,表現就相當亮眼,以神級操作多次擊敗當時韓國第一中路安掌門,還在6月的OGN夏季冠軍賽上演讓二追三,更在第5場上演「Faker劫單殺Ryu劫」的名場面,後續也成功獲得 S3 世界賽資格。在世界賽上 Faker 帶領的SKT T1展現無人能擋的實力,一路輕取對手,更在冠軍賽以3:0擊敗中國皇族, Faker 捧起了S3冠軍獎盃,出道不到一年即登巔峰。Faker隨後也在2015年、2016年率領T1捧起召喚師獎盃,奪下S5、S6世界冠軍,年僅20歲就成為英雄聯盟三冠王者,期間各項大小國際賽也被Faker統治了,大魔王稱號不脛而走。不過到了2017年的S7世界賽,Faker率領狀態不佳的SKT艱辛晉級到冠軍賽,但對手則是同為韓國賽區的SSG,在決賽被上演3:0的輾壓局, 也讓Faker無緣締造3連霸的紀錄,賽後這位大魔王,更在電腦前痛哭落淚。之後的 Faker 在遊戲的的統治力不再,出現許多天才新秀開始對他發起王位挑戰,SKT隊伍成員也歷經多次替換,征戰多年的 Faker 手部也出現傷勢,擁有3冠的SKT也在2020年 S10 改名為 T1 ,許多粉絲也將其視為一段王朝的終結。Faker 在 S7 總決賽敗陣之後,長達6年都未能率領 T1 再次重返世界賽的決賽舞台,總在4強輸給對手,Faker 更在2021年歷經了生涯最痛苦的丹尼Daeny教練轉盤,連當時早已是英雄聯盟GOAT的Faker都要當替補,多達10位選手進行轉盤式輪替,卻都無法找出 ZOFGK (Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria)這個最佳解答,丹尼也在夏季賽被解約。後來2022年 S12 賽季到來,找出 ZOFGK 這個最佳陣容的 T1 ,更締造了LCK春季賽常規賽全勝的史詩紀錄,不過在冠軍賽上,最被看好的 T1 敗給了一路從入圍賽打上了LCK第四種子 DRX,輔助Keria更在賽後自責爆哭。不過 T1 的5位成員並沒有因此而喪志,更在2023年的S13以3:0擊敗中國WBG,讓 Faker 捧起時隔 6 年的召喚師獎盃,李相赫也從史上唯一3冠選手升級為唯一4冠王,長達11年的選手生涯,依舊維持在世界頂尖奪冠層級水平,在極度考驗反應力的電競圈絕對難尋第二人。到了今年的S14世界賽,T1在LCK僅獲得第四種子席位,原先全隊狀態跌跌撞撞卻在世界賽大回神,Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria更是史上唯一以相同陣容,連續3年晉級英雄聯盟總冠軍賽的5人,而這次也是回顧Faker長達11年職業生涯的種種成績,英雄聯盟GOAT(greatest of all time)的名號早已毋庸置疑,今年若能成功擊敗 BLG 奪得第5冠也只是錦上添花,但是全世界召喚師都在看著,這個最美的夢繼續下去的那一刻。