韓國美食競賽節目《黑白大廚:料理階級大戰》捧紅不少人,其中包含熱愛拌飯的「拌飯大王」劉拌飯,但他傳出人設大翻車,被爆出違法經營餐廳、獲利數億元,因此曾被判處8個月有期徒刑,劉拌飯今(1)日也承認此事,並上傳長篇手寫信向大眾道歉。劉拌飯今年60歲,是一名廚師,本名原為柳仁燮,但因為熱愛南韓的拌飯文化,2007年改名「劉拌飯」,今年在Netflix節目《黑白大廚:料理階級大戰》亮相2集,因為邊伴奏邊要求評審白種元評選拌飯的畫面,受到熱烈討論而爆紅,活動邀約不斷,還受邀錄製劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,人氣扶搖直上。沒想到,劉拌飯今天卻傳出人設翻車,他在2003年沒有向區政府申請而非法經營餐廳,遭控違反食品營業法,當年法官指出,「劉拌飯長期並多次無視法律,即便遭遇連續取締仍持續非法營業,或更換業主以規避法律,加上因非法營業累積的淨利潤達數億韓元,因此需要通過嚴厲的處罰以警惕他人。」所以在2015年,劉拌飯被判有期徒刑8個月,提出上訴才改成緩刑,但他依然持續違規營業。當時劉拌飯是租借國有土地開餐廳,每年租金僅98萬韓元(約台幣2.2萬元),但隨著餐廳被譽為美食名店,他的年收營業額已達數億韓元;加上《黑白大廚》的播出,收入應不只如此,不過違規事實仍然存在,消息傳出後,tvN考慮將把他已錄製並將於11月6日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》做調整,可能會全數刪除,整個等於白錄。違法營運的消息曝光後,劉拌飯接受記者訪問並坦承此事,他說:「在我因為《黑白大廚》成名後,有不少關於我的餐廳涉嫌違法和規避法律的檢舉,行政機關也提出了警告,我深感抱歉,並計劃未來在全州韓屋村堂堂正正的經營餐廳。」劉拌飯同時上傳3張手寫信,承認錯誤並向大眾道歉。抱持愧疚的心情,我想要坦白我過去的錯誤。我經營過水果攤、路邊攤、美容院,但每次都失敗收場,所以從2003年起,我在未取得許可的情況下經營餐廳,結果遭到起訴被判處緩刑,我深深反省,並在1年後關閉餐廳。然而,由於家裡經濟困難,我以妻子的名義在展覽會、各種活動、韓式體驗場地等場所登記事業,並以其他的方式經營到現在。我曾向公共機構和規制改革委員會請求放寬規定,但這道門檻實在太高了...所以我未能實現夢想。然而,我也深知無論什麼理由,都無法合理化違法的行為。我從普通人到突然被大眾關注後,我和老婆從未有過心安的一天。現在,我決定回歸初心,專注於傳統文化(拌飯)的研究,並將傳統文物投入百科全書等書籍傳承。我會帶著懺悔的心,把投入20年心血的傳統文化空間『拌飯之聲』變成免費的體驗場所,而遷移至韓屋村的『拌飯之聲』,我會依法提供最佳的體驗,並竭盡全力來補償過去的錯誤。對於我過去的不足以及引起的失望,再次深表歉意。過去的20年,我是為了生計而活,未來的20年,我將為了韓國的傳統拌飯文化而活。