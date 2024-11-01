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▲▼劉拌飯在《黑白大廚》中，要求白種元搞怪拌飯爆紅，近日受邀錄製《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目（下）。（圖／翻攝Netflix、유 퀴즈 온 더 튜브 YouTube）

▲劉拌飯道歉聲明。（圖／劉拌飯IG）

韓國美食競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》捧紅不少人，其中包含熱愛拌飯的「拌飯大王」劉拌飯，但他傳出人設大翻車，被爆出違法經營餐廳、獲利數億元，因此曾被判處8個月有期徒刑，劉拌飯今（1）日也承認此事，並上傳長篇手寫信向大眾道歉。劉拌飯今年60歲，是一名廚師，本名原為柳仁燮，但因為熱愛南韓的拌飯文化，2007年改名「劉拌飯」，今年在Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》亮相2集，因為邊伴奏邊要求評審白種元評選拌飯的畫面，受到熱烈討論而爆紅，活動邀約不斷，還受邀錄製劉在錫、曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，人氣扶搖直上。沒想到，劉拌飯今天卻傳出人設翻車，他在2003年沒有向區政府申請而非法經營餐廳，遭控違反食品營業法，當年法官指出，「劉拌飯長期並多次無視法律，即便遭遇連續取締仍持續非法營業，或更換業主以規避法律，加上因非法營業累積的淨利潤達數億韓元，因此需要通過嚴厲的處罰以警惕他人。」所以在2015年，劉拌飯被判有期徒刑8個月，提出上訴才改成緩刑，但他依然持續違規營業。當時劉拌飯是租借國有土地開餐廳，每年租金僅98萬韓元（約台幣2.2萬元），但隨著餐廳被譽為美食名店，他的年收營業額已達數億韓元；加上《黑白大廚》的播出，收入應不只如此，不過違規事實仍然存在，消息傳出後，tvN考慮將把他已錄製並將於11月6日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》做調整，可能會全數刪除，整個等於白錄。違法營運的消息曝光後，劉拌飯接受記者訪問並坦承此事，他說：「在我因為《黑白大廚》成名後，有不少關於我的餐廳涉嫌違法和規避法律的檢舉，行政機關也提出了警告，我深感抱歉，並計劃未來在全州韓屋村堂堂正正的經營餐廳。」劉拌飯同時上傳3張手寫信，承認錯誤並向大眾道歉。抱持愧疚的心情，我想要坦白我過去的錯誤。我經營過水果攤、路邊攤、美容院，但每次都失敗收場，所以從2003年起，我在未取得許可的情況下經營餐廳，結果遭到起訴被判處緩刑，我深深反省，並在1年後關閉餐廳。然而，由於家裡經濟困難，我以妻子的名義在展覽會、各種活動、韓式體驗場地等場所登記事業，並以其他的方式經營到現在。我曾向公共機構和規制改革委員會請求放寬規定，但這道門檻實在太高了...所以我未能實現夢想。然而，我也深知無論什麼理由，都無法合理化違法的行為。我從普通人到突然被大眾關注後，我和老婆從未有過心安的一天。現在，我決定回歸初心，專注於傳統文化（拌飯）的研究，並將傳統文物投入百科全書等書籍傳承。我會帶著懺悔的心，把投入20年心血的傳統文化空間『拌飯之聲』變成免費的體驗場所，而遷移至韓屋村的『拌飯之聲』，我會依法提供最佳的體驗，並竭盡全力來補償過去的錯誤。對於我過去的不足以及引起的失望，再次深表歉意。過去的20年，我是為了生計而活，未來的20年，我將為了韓國的傳統拌飯文化而活。