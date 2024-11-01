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iPhone 16開賣、美國聯準會（Fed）降息兩碼9月下旬，這些消息理應對台灣製造業是利多。然而，中華經濟研究院今（1）日發布台灣製造業採購經理人指數（PMI）回升0.8個百分點至50.0%，與9月持平，主因為消費性電子銷售未如預期、終端市場持續觀望美國大選，讓好消息效果打折。據中經院統計，台灣製造業PMI在9月中斷連續4個月，10月指數微幅回升0.8個百分點至50.0%，顯示製造業10月採購營運狀況，與9月相比大致呈現持平。分系６大產業別，交通工具、化學暨生技醫療、基礎原物料與電子暨光學等產業呈現收斂，電子暨機械設備、食品暨紡織則呈現擴張態勢。以往台灣下半年，資通信產品及電子產品往往受到蘋果新手機銷售出現熱潮，也就是俗稱受到「蘋果光」照映。但今年實際上卻沒有出現相同趨勢。再加上AI、先進製程受到高基期影響下，成長力道趨緩，電子暨光學產業新增訂單、生產與未來６個月展望皆已連續2個月緊縮。另外，Fed在9月宣布降息，外界當時都預期將會刺激美國終端市場，加大訂單需求，拉升我國製造業表現，但按10月PMI表現，並沒有出現明顯抬升力道。中經院院長連賢明表示，比較確定的是蘋果銷售量不如預期，市場傳聞已經在砍單砍了1000萬支iPhone 16。另外，9月Fed降息，本來大家也預期會降很多，「這個市場裡面被猜到的事情是沒有效果的，有效果的是沒有猜到的事情」，因此降息刺激效果就沒有那麼大。中研院經濟研究所研究員簡錦漢則補充，蘋果10月31日公布營收顯示iPhone 16的銷售有達標，預期接下Apple Intelligence功能推出之後，仍有機會慢慢推動。中華採購與供應管理協會顧問白宗城也描述，iPhone 16今年的備貨狀況是「漸入佳境」與去年iPhone15的「持續下修」有差，坦言雖然銷售或許沒有不如預期，但今年供應鏈面對「蘋果光」反應確實較保守。他分析，很大原因是去年蘋果將產品由空運轉往海運，這也讓供應商前端壓力加重，再加上今年AI效應，因此備貨必須在未看到市場反應下就去做準備。中經院副研究員陳馨蕙則表示，9月其實就有解讀蘋果今年拉貨力道不足，以前叫做「蘋果光」，只要蘋果下單，供應鏈一定會備齊，現在反而被認為是「毒蘋果」，因為如果下單不準確，反而會讓廠商自行吸收，因此一支iPhone要把整個下半年支撐起來，是建立在上市後有好的終端需求，以及大幅度改款兩大條件，帶來更多新的零件備料。至於美國共和黨總統候選人川普若當選，是否會影響到Fed的降息循環態勢？簡錦漢表示，「降息比不降息機會大」，唯有降息幅度可能受到影響。陳馨蕙認為，9月降息2碼對於工具機、車用等跟利率高度密切產業都有所預期，但實際是大家反應是利率雖然降下來，但是終端需求不好，反而會更加期待Fed在未來是否會出現更多降息，採取更觀望態度，「所有一切都回到一點，終端需求」，雖然明年各國基本面看起來趨向穩定，但是地緣政治、政策變化仍是一大變因。至於美國總統大選對於台灣經濟牽動，中經院副院長王健全表示，川普目前看起來較為領先，但也有學研機構認為民主黨候選人賀錦麗的選票被低估。若是川普當選，可能就會朝向用高關稅、低利率及弱美元政策，但可能會再引發通貨膨脹。對於台灣影響，王健全則認為如果面對川普政府，台灣應該要廣為宣傳，「美國要再製造，台灣一定保住」，因為台灣可以協助美國找到供應商，也有實力帶動美國盟友，如印度的生產實力。連賢明總結，他很訝異川普上次當總統的政策，與這次的參選政策大同小異，「我們經濟學家很少相信，同樣做一件事情一直做，它的效果會一樣」，尤其上次川普執政尚未面臨俄烏戰爭的高通膨環境，很難有辦法一招半式打天下，因此挑戰會更加大。