我是廣告 請繼續往下閱讀

康芮颱風襲台，昨（31）日影響最劇，華航CI782航班受颱風影響，降落桃園機場失敗，轉高雄機場才順利降落，網上有影片流出，可見一名男子在機上暴怒，華航地勤疑似下跪道歉，引發熱議。華航雖說明該員工是蹲著解釋情況，但桃市議員黃瓊慧仍痛批，上次凱米颱風時地勤也下跪了，如今康芮颱風襲台，又有地勤下跪，「整件事都很扯」，盼華航能站出來挺員工。黃瓊慧昨在臉書指出，7月凱米颱風時，因行李延誤而有地勤下跪；黃痛批，「作業問題都要基層扛壓力」，加上此次又流出因颱風無法順利降落、地勤下跪道歉的影片，讓她直呼，「整件事都很扯」。黃瓊慧表示，此事件讓人難過又生氣，首先是誰不想趕快回家？就受颱風影響無法降落，「亂發脾氣的奧客應該被航空公司列為永久黑名單」，根本影響飛安；黃強調，該檢視華航這間公司為什麼三番兩次讓地勤人員出來跪，雖然是服務業也不需要做成這樣，「希望華航能站出來挺員工」，而不是讓機組人員每次都在第一線受氣。