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MLB美國職棒今年的世界大賽，洛杉磯道奇最終在系列賽上以4勝1敗的成績力退紐約洋基封王，睽違4年再度捧起冠軍金盃，也是隊史第8座冠軍。而道奇陣中有許多好手即將成為自由球員，球團勢必也要拿出誠意才能留住人，道奇隊在奪下世界大賽冠軍後，球隊新賽季的目標當然是奪得2連霸，然而陣中共有8名球員將成為自由球員，，這幾名球員隨著道奇奪冠之後，身價勢必有所提升，後續將看道奇能否提出令人滿意的合約，成功續留這些奪冠班底。而稍早道奇也在台灣時間今（2）日凌晨時舉辦封王遊行，其中，如今成為道奇奪冠一大功臣，他也有望與簽下複數年合約。根據美媒報導，Hernandez在遊行上表示，「我在這裡有很多美好回憶，作為一名球員我在這裡學到很多，能夠成為這支球隊的一份子，這真的很棒。」至於在加州出生長大的Jack Flaherty，本季季中在交易大限前被老虎交易至道奇，在道奇先發投手傷兵滿營的情況下，他扛下許多場關鍵戰役，也成為道奇能夠奪冠的關鍵因素，Flaherty如今則是渴望能夠留在家鄉球隊，他說到：「