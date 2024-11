我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺北白晝之夜將在城市中塑造獨特的交流共享環境,透過藝術轉化都市空間,讓整個臺北市化身一夜限定的大型美術館。(圖/台北市文化局)

▲2024白晝之夜「親子系路線」推薦(圖/取自白晝之夜臉書)

▲2024白晝之夜「療癒系路線」推薦(圖/取自白晝之夜臉書)

▲2024白晝之夜「音樂系路線」推薦(圖/取自白晝之夜臉書)

▲2024白晝之夜「都市叢林系路線」推薦(圖/取自白晝之夜臉書)

▲2024白晝之夜「電幻系路線」推薦(圖/取自白晝之夜臉書)

▲2024白晝之夜「法式浪漫系路線」推薦(圖/取自白晝之夜臉書)

▲2024白晝之夜「夜貓系路線」推薦(圖/取自白晝之夜臉書)

▲2024白晝之夜交通資訊(圖/取自白晝之夜臉書)

▲「2024白晝之夜」教管說明(圖/取自白晝之夜臉書)

一年一度的藝術盛事白晝之夜(Nuit Blanche Taipei)今(2)日重磅回歸,這次主題「夜行動物派對」預計將台北打造成充滿自然與藝術氛圍的城市不夜城,地點今年移師台北大安森林公園,活動將從今日下午2點到11月3日凌晨2點。《NOWnews》整理八大路線玩法、交通資訊與交通管制等,重點資訊一文掌握。每年吸引超過30座城市、數百萬人一起嗨到天亮的「白晝之夜」(Nuit Blanche),是起源自法國巴黎的全球性夜間城市藝術節,臺北則是2016年於北門周邊首次舉辦「臺北白晝之夜」,喊出「好啊!大家都不要睡!」口號,號召20萬臺北居民走進臺北舊城。目前臺北白晝之夜在每年11月第一個週末舉辦,在城市中塑造獨特的交流共享環境,透過藝術轉化都市空間,讓整個臺北市化身一夜限定的大型美術館。每年總有許多活動的「白晝之夜」,今年官方單位整理出八大路線,讓民眾參考。從大安森林公園的主場地到周邊商圈,除了有豐富的表演,還有特色市集與夜間活動,將點亮整座城市。:11月2日(六)14:00~11月3日(日)凌晨2:00台北市大安區(大安森林公園周邊為主):https://www.facebook.com/NuitBlancheTPE▪️周邊一起玩:生態博覽會 Eco Fair、建國花市▪️親子表演節目推薦:E世代樂園(搖擺裝置、高空椅子、呼拉圈)、Han Beat、小丑八怪、蝌蚪池塘自然文創_遠道而來的新住民,外來種生物、Swing Dance親子搖擺舞體驗▪️ 藝術裝置作品:《筑一片消逝的森林》詹昱筑、《行星》陳怡如露天電影院:動物系列片單▪️周邊一起玩:臺灣當代文化實驗場、文化部蒙藏文化中心▪️療癒表演:烏尼德《聲生萬象》、圖孟其其格《根,在草原》、陳沛元《夜的鈦金森林聲波浴/手碟∞音流靜心》▪️特殊體驗:(Lululemon)Together we grow身心幸福探索日Wellbeing adventure day▪️藝術裝置:郭嘉羚《雲的影子》、有用主張《洄·尋》▪️萬物議會▪️周邊一起玩:國立臺北科技大學藝文中心▪️精彩演出:烏尼德《聲生萬象》、圖孟其其格《根,在草原》、黑袍樂隊《精神苦行》、春麵《落山》、巴奈《夜婆》、XTRUX X Lujiachi《Mantis A/V live》、音速死馬x夜較瘦《幻響的殘像》、Baloneybillionaire《Heaven 2 Me》、rr《Spread Your Wings》、B E N N《Amapiano night》▪️周邊一起玩:生態博覽會 Eco Fair、臺灣當代文化實驗場、忠泰美術館▪️生態行動:生態講堂、萬物議會▪️藝術裝置:2ENTER貳進《Data Verse Taipei 夜間森林》、高田冬彥《夢的捕手》、郭嘉羚《雲的影子》、有用主張《洄·尋》▪️露天電影院:芬芳寶島系列▪️周邊一起玩:C-LAB 2024 未來媒體藝術節、FUTURE VISION LAB、CREATORS工作室開放、陽春麵研究舍▪️魔幻時刻:2ENTER貳進《Data Verse Taipei 夜間森林》、rr《Spread Your Wings》、Baloneybillionaire《Heaven 2 Me》、B E N N《Amapiano night》、XTRUX X Lujiachi《Mantis A/V live》▪️露天電影院:芬芳寶島系列▪️周邊一起玩:C-LAB 2024 未來媒體藝術節、CREATORS工作室開放、Open Studio 白晝哺光、德群畫廊、異雲書屋·金華館、一嶼▪️妖怪傳說:瀟湘神《水城妖怪調查簿》 X 戴開成(開樂亭凡笑)《闇夜逢魔》▪️露天電影院:芬芳寶島系列▪️奇法國動物大遊行—凱蒂.哈特的奇思藝想▪️周邊一起玩::C-LAB 2024 未來媒體藝術節、FUTURE VISION LAB 、CREATORS工作室開放▪️必看不可以錯過:法國動物大遊行—凱蒂.哈特的奇思藝想、發現特技《共感森林》、萬物議會、瀟湘神《水城妖怪調查簿》 X 戴開成(開樂亭凡笑)《闇夜逢魔》:藉由臺鐵或高鐵之城際旅客抵達車站後轉乘捷運可抵達展區。:可於「信義新生路口、信義建國路口、建國南路、龍門國中、和平新生路口、金華新生路口」等站下車,再步行至活動現場。大安森林公園站:出站後至地面層,即抵達活動場域。大安站:往信義路及建國南路路口方向步行進入白晝之夜活動場域。忠孝新生站:往新生信義路口方向步行進入白晝之夜活動場域。東門站:往信義路及新生南路路口方向步行進入白晝之夜活動場域。科技大樓站:往和平東路建國南路口方向步行進入白晝之夜活動場域。*臺北捷運於活動期間加開淡水信義線及板南線捷運班次至 11月3日凌晨 3 點,「採大安站往臺北車站、忠孝復興往臺北車站單向載客」。白晝之夜舉辦期間(11月2日凌晨0點~11月3日早上8點),大安森林公園周邊將進行交管,路段包括信義路三段(信義路三段147巷-111巷)的北側慢車道1車道、建國南路二段(信義路三段-和平東路二段)西側1車道、新生南路二段(信義路三段-和平東路二段)東側1車道、和平東路二段(建國南路-新生南路)北側1車道進行封閉管制,期間內僅供行人通行。公車站位則取消大安國宅站(建國南路北往南方向)及大安森林公園站(和平東路東往西方向)。