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▲喜鵲娛樂發聲明表示，蕭敬騰夫婦會將婚禮收到的700萬元禮金捐出，捐贈單位將陸續公告。（圖／喜鵲娛樂臉書）

▲蕭敬騰（左）與Summer蜜月影片一曝光，閃瞎大批網友。（圖／蕭敬騰臉書）

歌手蕭敬騰去年與經紀人Summer（林有慧）登記成為法定夫妻後，於上個月13日在台北萬豪酒店補辦婚禮，兩人當時表示會將收到的禮金全數捐出，今（2）日蕭敬騰透過經紀公司表示將捐出新台幣700萬元回饋社會。不僅如此，小倆口的蜜月旅行地點也終於透過蕭敬騰個人臉書曝光，地點是日本。蕭敬騰所屬喜鵲娛樂表示，夫婦倆10月13日婚禮圓滿順利，感謝各界的關心與支持，婚禮當日所收禮金共計新台幣700萬元，為有效並善用資源，已規劃陸續安排捐出。年關將至，主要捐助單位著重於急難救助家庭、獨居老人、兒少扶助、流浪動物等，再次感謝參與的賓客們獻上的祝福與愛心，捐贈單位將一一公告拋磚引玉，我們一起讓愛延續下去，回饋社會。婚禮結束後兩人蜜月旅行的地點也備受矚目，近日終於在蕭敬騰個人社群中揭曉旅行地是日本，透過影片可以看到裡面記錄5天幸福的旅行點滴，也可以看到蕭敬騰牽著Summer的手甜蜜過馬路，晚上兩人還緊緊靠在一起看著天空中的煙火，留下合照紀念，甚至與好友一同相約去打高爾夫球。根據《壹蘋新聞網》報導，Summer透露此趟行程共有20人跟隨，並回應3個笑臉表情符號來表達興奮的心情，貼文一曝光馬上就引起網友熱烈討論，「你愛的不是度假，是林有慧」、「心靈契合、愛情萬歲、幸福滿滿、祝福滿滿」。