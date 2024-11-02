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世界大賽第5戰，洛杉磯道奇隊以7：6擊敗紐約洋基隊，4勝1敗拿下世界大賽冠軍。在這場比賽中最受關注的一刻是什麼時候？根據《日刊體育》報導，《富士電視台》當晚最受關注的封王瞬間是Walker Buehler投出再見三振的一刻。根據《REVISIO株式會社》的人體識別技術設備收集的數據，根據觀眾在電視螢幕前的「關注度」做出統計，今日公布了31日世界大賽G5的最受關注的瞬間。排名第一的是第9局下半，道奇隊「少主」Buehler在G3先發後，此役再次上場後援一局，三振了最後的打者Alex Verdugo ，幫助球隊奪冠，創下了最佳的關注度，這一刻高達73.8%。位居第二的是26歲的日籍投手山本由伸在獲得世界冠軍後，立即在轉播室和中居正廣等人交談的場景，關注度為72.1%。至於排名第三的則是球隊香檳大戰，收視率高達71.2%。另外，在當晚播出的比賽中，最受關注的場景是投手大谷翔平因「捕手妨礙打擊」而上壘的場景，獲得了71.3%的關注度。這是世界大賽近42年來首次出現因干擾打擊而上壘的情況。