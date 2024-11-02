我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市長侯友宜、民眾黨立院總召黃國昌今（2）日同時出席板橋消防廳舍動工典禮，外界關心「侯友宜的接班人會是誰？」「藍白合有可能嗎？」也在場的國民黨立委葉元之表示，由於離選舉還有兩年多，現在都還言之過早，不過今天在現場可以看得出來，侯友宜跟黃國昌互動不錯，侯甚至還會主動注意到黃國昌是否有位子可以執金鏟，藍白互相堆疊善意。而在國民黨人選部分，葉元之表示，台北市副市長李四川和新北市副市長劉和然，都是很好的人選，兩人都做過新北市副市長，都有豐富的市政經驗，選上市長即可立刻上手。他說，劉和然現在持續衝刺中，市政、黨部的活動都積極參加；李四川雖然目前表達沒有參選意願，但明年如果問他一樣的問題，可能答案又不太一樣。葉元之強調，倒是民進黨殺得刀刀見骨，像是今天也到場的蘇系立委張宏陸就說，空降對市民不公平，這擺明是幫綠委蘇巧慧在殺民進黨秘書長林右昌，蘇巧慧現在跑很勤，但不懂為何她致詞時老愛提到她爸蘇貞昌，是怕別人不知道她是「靠爸族」嗎？還喊出跟「衝衝衝」類似的「慧慧慧」當口號，「怎麼有這種政二代都走不出自己的路？」葉元之也批評林右昌，本來新北市民不太知道林的施政能力如何，但他去推動罷樑，讓大家發現他差點把基隆市財產（東岸商場）都弄丟了！施政能力這麼差，新北市又比基隆大這麼多，「400萬新北市民怕爆啦！」