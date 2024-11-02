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▲第20屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽熱鬧展開。（圖／中華民國競技飛鏢總會提供）

▲第20屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽熱鬧展開。（圖／中華民國競技飛鏢總會提供）

歷史性首次在台舉辦的第20屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽，將在台北體育館點燃戰火，世界飛鏢總會 (World Darts Federation, WDF)也將派出高層Mr. Dietmar Schuhmann親自來台支持。除此之外，更有「韓國飛鏢總會」會長Na Seung Heum親率代表隊前來。而台灣由臺北市市長蔣萬安也沒有缺席，並由中華民國競技飛鏢總會會長郭金耀向各國表達感謝及歡迎之意，各國菁英群聚台北，也是台灣飛鏢運動發展再創歷史的一刻。第20屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽結束後，緊接著於11月8日至10日，中華民國競技飛鏢總會也將在同場地，馬不停蹄地舉行第15屆中華民國全國飛鏢公開賽，本賽事另一亮點則是現場將擺設6台全球最新電腦飛鏢機「Phoenix X」， Phoenix X採用了全螢幕機身、立體環繞音效，防爆強化玻璃液晶螢幕，除了震撼的聲光效果外，Phoenix X也在競賽軟體及遊戲上有著高科技的大幅提升，包括全新人臉辨識登入、多人即時連線對戰、多鏡頭監督錄影系統，還有全螢幕畫面特效、擬真釣魚及拳擊遊戲…等。中華民國競技飛鏢總會期待特別設置Phoenix X的計劃，能讓民眾及選手們都能親身體驗，從而領會全球性的飛鏢運動發展已不可日而語，希望政府相關部門能更加重視及支持，讓選手們有更好及更多的機會為國爭光、揚威海外。