陳柏清坦言首局挨轟後被打醒！中華隊今（2）日在臺北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽，由台鋼雄鷹年輕投手陳柏清扛下首戰先發，雖然在1局上就被捷克隊Martin Cervenka轟出兩分彈，但並沒有再失掉分數，主投3局後退場。陳柏清受訪坦言，開賽時還有點緊張，但在挨轟後有點被打醒了，場上主要專注在和捕手林家正的搭配，並感謝有他的引導，今天才能繳出這樣的表現。

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首局有點太急躁　稱讚林家正接球很帥

比賽首局，捷克打線靠著四壞球保送上壘，隨後陳柏清就被第4棒的Martin Cervenka敲出左外野方向全壘打，讓捷克隊先攻下2分。不過進入2局後，陳柏清表現回穩，單局更是投出3連K，讓對手三上三下，並在完成3局投球任務後退場，總計3局被敲2支安打、失2分，送出6次三振。

談起首局挨轟的狀況，陳柏清說道：「那時候有點太急躁，拿到球就想要丟出去，沒有處於自己的狀態去丟那一局，其實那一球教練是配外角球，但自己丟到內角，所以被打全壘打。」並坦言：「第一局稍微有點緊張，但被打那隻有點醒了的感覺。」

這是陳柏清首度和旅美捕手林家正搭配，當被媒體問到是否有觀察到美式蹲捕的不同之處，陳柏清回應道：「可能是接球比較帥吧。」頓時讓全場媒體笑出聲音。不過談到配合起來的感覺，陳柏清則說：「和他默契還算不錯，不會感覺陌生，他都會一直引導我，積極進攻好球，所以我就是跟著他手套，往那邊丟。」


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