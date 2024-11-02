我是廣告 請繼續往下閱讀

陳柏清坦言首局挨轟後被打醒！中華隊今（2）日在臺北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽，由台鋼雄鷹年輕投手陳柏清扛下首戰先發，雖然在1局上就被捷克隊Martin Cervenka轟出兩分彈，但並沒有再失掉分數，主投3局後退場。比賽首局，捷克打線靠著四壞球保送上壘，隨後陳柏清就被第4棒的Martin Cervenka敲出左外野方向全壘打，讓捷克隊先攻下2分。談起首局挨轟的狀況，陳柏清說道：「」並坦言：「第一局稍微有點緊張，但被打那隻有點醒了的感覺。」不過談到配合起來的感覺，陳柏清則說：「和他默契還算不錯，不會感覺陌生，他都會一直引導我，積極進攻好球，所以我就是跟著他手套，往那邊丟。」