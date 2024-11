我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CNBLUE開場從二樓升降台登場,3帥降臨嗨翻5500人。(圖 / COME ON JKSSP)

▲李正信特別帶來SOLO舞台《Let Me Know》。(圖 / 記者嚴俊強攝)

▲姜敏赫服裝激似「防彈背心」。(圖 / COME ON JKSSP)

▲▼CNBLUE相隔7個月再來台開唱。(圖 / COME ON JKSSP)

南韓樂團CNBLUE成員李正信、鄭容和、姜敏赫等人今年4月才到高雄舉辦演唱會,相隔7個月後,今(2)日二度來台並在林口體育館開唱,除了獻唱經典歌《In My Head》、《I'm Sorry》、《孤獨的人》,李正信、鄭容和還超懂今年的流行語「尊嘟假嘟(真的假的)」,鄭容和高喊:「台北!尊嘟尊嘟(真的真的)想你們了!」李正信默契配合回應:「尊嘟假嘟!」全場5500人笑翻天。CNBLUE是南韓少數的知名樂團,一開場就帶來有13年歷史的經典歌曲《In My Head》,並接連送上《Where You Are》跟《I'm Sorry》等歌,從大螢幕上也可發現,鄭容和甚至激動唱到噴汗噴口水、數度飆高音,BOICE(官方粉絲名)回憶被掀起之外,還邊聽邊激動搖擺身體、興奮吶喊。鄭容和唱完後,立刻用中文說:「大家好,我們是CNBLUE!好久不見、好久不見,大家好我是鄭容和!」李正信跟姜敏赫自我介紹完後,李正信提到上次才來過高雄,今天終於輪到台北,鄭容和秒接話:「台北!尊嘟尊嘟(真的真的)想你們!」李正信Get到兄弟的哏,1秒笑回:「尊嘟假嘟(真的假的)?」場面幽默爆笑。CNBLUE為了今晚的演出,新歌舊歌通通有準備,為了知道在場的歌迷「有多興奮」,鄭容和要求來點尖叫聲,接收到差點掀頂的聲音後,他開心用中文表示:「完美!」鄭容和還笑說今天太幸福,「不行了!明天見!不行不行,明天再辦一場好了!」雖然知道不可能,歌迷依然以賣力尖叫聲回應。貝斯手李正信今天有特別準備SOLO舞台《Let Me Know》,表演完後他直呼:「我很害羞...」但過程有粉絲的應援,所以不會緊張,他跟鄭容和再度一搭一唱,鄭容和先說:「明天能夠再加辦一場,我想應該可以表現的更好?」然後再用中文說:「我要看明天!明天見!」李正信學起鄭容和講油膩話:「台北的粉絲太熱情,辦三天兩夜都不夠吧?太可惜!下次要不要辦一個禮拜?」惹得全場HIGH到叫破喉嚨。