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▲CNBLUE開場從二樓升降台登場，3帥降臨嗨翻5500人。（圖 / COME ON JKSSP）

▲李正信特別帶來SOLO舞台《Let Me Know》。（圖 / 記者嚴俊強攝）

▲姜敏赫服裝激似「防彈背心」。（圖 / COME ON JKSSP）

▲▼CNBLUE相隔7個月再來台開唱。（圖 / COME ON JKSSP）

南韓樂團CNBLUE成員李正信、鄭容和、姜敏赫等人今年4月才到高雄舉辦演唱會，相隔7個月後，今（2）日二度來台並在林口體育館開唱，除了獻唱經典歌《In My Head》、《I'm Sorry》、《孤獨的人》，李正信、鄭容和還超懂今年的流行語「尊嘟假嘟（真的假的）」，鄭容和高喊：「台北！尊嘟尊嘟（真的真的）想你們了！」李正信默契配合回應：「尊嘟假嘟！」全場5500人笑翻天。CNBLUE是南韓少數的知名樂團，一開場就帶來有13年歷史的經典歌曲《In My Head》，並接連送上《Where You Are》跟《I'm Sorry》等歌，從大螢幕上也可發現，鄭容和甚至激動唱到噴汗噴口水、數度飆高音，BOICE（官方粉絲名）回憶被掀起之外，還邊聽邊激動搖擺身體、興奮吶喊。鄭容和唱完後，立刻用中文說：「大家好，我們是CNBLUE！好久不見、好久不見，大家好我是鄭容和！」李正信跟姜敏赫自我介紹完後，李正信提到上次才來過高雄，今天終於輪到台北，鄭容和秒接話：「台北！尊嘟尊嘟（真的真的）想你們！」李正信Get到兄弟的哏，1秒笑回：「尊嘟假嘟（真的假的）？」場面幽默爆笑。CNBLUE為了今晚的演出，新歌舊歌通通有準備，為了知道在場的歌迷「有多興奮」，鄭容和要求來點尖叫聲，接收到差點掀頂的聲音後，他開心用中文表示：「完美！」鄭容和還笑說今天太幸福，「不行了！明天見！不行不行，明天再辦一場好了！」雖然知道不可能，歌迷依然以賣力尖叫聲回應。貝斯手李正信今天有特別準備SOLO舞台《Let Me Know》，表演完後他直呼：「我很害羞...」但過程有粉絲的應援，所以不會緊張，他跟鄭容和再度一搭一唱，鄭容和先說：「明天能夠再加辦一場，我想應該可以表現的更好？」然後再用中文說：「我要看明天！明天見！」李正信學起鄭容和講油膩話：「台北的粉絲太熱情，辦三天兩夜都不夠吧？太可惜！下次要不要辦一個禮拜？」惹得全場HIGH到叫破喉嚨。