▲Gummy B(左)及的wannasleep(右)和SINCE首次合作就掀起典禮高潮。(圖/必應創造提供)

第15屆金音創作獎頒獎典禮2日晚間在台北流行音樂中心登場年以「 Shout Out / Shout Out to 吶喊 /致敬」為主題,一舉號召逾35組海內外優秀音樂人齊聚一堂,這次典禮特別邀請到來自韓國、曾在嘻哈選秀節目《Show Me The Money》獲得亞軍的饒舌女王SINCE與《大嘻哈時代》雙帥Gummy B(黃立堯)及的wannasleep(李奕賢)組成的雙人組「夜間限定NIGHTONLY」鬥陣尬嘻哈,兩組人馬首次合作火花十足,在合唱〈DREAM〉時更令全場熱血沸騰。不只如此,今年金音獎由演藝圈新生代才子黃豪平扛下主持棒,曾五次接任金鐘紅毯主持的他兼具喜劇演員身分,說學逗唱功力不在話下,這次為了金音獎使盡十八般武藝,除了把擅長的脫口秀融入典禮主持中,更巧扮加拿大聲樂老師Rozette為頒獎典禮驚喜開場。事實上,聲樂老師Rozette前陣子因為精闢點評各個大咖天王天后的舞台表演及唱腔而讓全網膜拜,黃豪平特別抓準娛樂時事來模仿她作為開場主持「分身」,唯妙唯肖的神情口吻更讓在場觀眾笑聲連連,對此黃豪平也自曝:「因為先前在其他場合模仿老師被大家看見,才讓我有機會接下主持棒!雖然沒有常跟音樂人玩在一起,但透過這次在典禮演出,扮一個在網上大家都會尊敬的角色,我想在場的音樂人光看到都會開心吧!」本屆金音創作獎特別邀請到華語樂壇搖滾教父伍佰擔任頒獎嘉賓,入行多年首次出席金音創作獎的他頒發 「特別貢獻獎」給得主「大團誕生」,可說別具意義,更為典禮及獎項增添光芒;提及自己與獎項得主『大團誕生』之間的關係,伍佰透露早在11年前就與『大團誕生』出身的樂團成員在Legacy的舞台一起演出過,更感性表示:「大團誕生已經辦了15年了,這麼一件很好,很喜歡但也很笨的事,竟然默默做了15年了,很多從這裡出發的人到今天還留在這個舞台上,甚至15年來工作過的幕後人員,也還在這個舞台上,一起成長,這是這件事最美最棒的地方。」