第15屆金音獎頒獎典禮昨（2）日晚間登場，音樂界盛事再度吸引眾多關注。今年金音獎以「吶喊／致敬」為主題，星光熠熠的頒獎人及表演嘉賓共同呈現一場精彩演出。布萊梅樂團以《The Great Bremen Show》拿下最佳專輯獎，大象體操則奪得最佳樂團獎。大象體操的〈Jhalleyaa〉和布萊梅的〈Peace and Quiet〉等作品，讓搖滾樂在頒獎典禮上掀起熱潮。此外，伍佰還驚喜現身頒發特別貢獻獎，給予推廣樂團文化的「大團誕生」系列活動。
伍佰感慨音樂傳承 頒發特別貢獻獎
本屆特別貢獻獎由伍佰頒發，獲獎的是推動台灣獨立樂團的大團誕生系列活動。伍佰在致詞中回憶，11年前曾與大團誕生中的樂團合作，並表示：「玩音樂是一件很笨的事，但我喜歡這樣的事」。他鼓勵年輕音樂人持續在音樂路上前行，期許更多新生代樂團能夠站上舞台，讓更多人看見他們的才華。
音樂無國界 嘉賓陣容星光閃耀
今年表演嘉賓陣容包括多位來自不同國家的音樂人，象徵音樂無國界的精神。主持人黃豪平化身成加拿大聲樂老師Rozette，以詼諧開場炒熱現場氣氛。表演陣容中包括日韓歌手，韓國民謠歌手李瀧與台灣歌后鄭宜農的台語韓文合唱碰撞出新火花；日本歌手木谷龍也則演唱了動畫《咒術迴戰》與《死神》的主題曲，為頒獎典禮注入高潮。
金音獎完整得獎名單
• 最佳專輯獎：布萊梅《The Great Bremen Show》
• 最佳樂團獎：大象體操《世界》
• 最佳創作歌手獎：王若琳《Hotel La Rut (破爛酒店) 》
• 最佳新人獎：阿跨面《心》
• 最佳樂手獎：鄭嘉富《Pluto Potato》、李茂嵩《草本藥師》、簡聿民《幾何碼》
• 最佳現場演出獎：Robot Swing《Is It Alive?》
• 亞洲創作音樂獎：Silica Gel《POWER ANDRE 99》
• 最佳搖滾專輯獎：拍謝少年《噪音公寓》
• 最佳搖滾歌曲獎：布萊梅〈Peace and Quiet〉
• 最佳民謠專輯獎：邱淑蟬《繭的形狀》
• 最佳民謠歌曲獎：農村武裝青年〈阿母的話〉
• 最佳嘻哈專輯獎：SmashRegz《三不管》
• 最佳嘻哈歌曲獎：wannasleep & Gummy B〈ABC〉
• 最佳電音專輯獎：笑琴《美麗的灣》
• 最佳電音歌曲獎：笑琴〈美麗的灣〉
• 最佳爵士專輯獎：Plutato《Pluto Potato》
• 最佳爵士歌曲獎：謝明諺〈Chamakana〉
• 最佳節奏藍調專輯獎：問題總部《我在這裡》
• 最佳節奏藍調歌曲獎：ØZI〈SEX TAPE (feat. 落日飛車)〉
• 最佳另類流行專輯獎：我是機車少女《I’mdifficult》
• 最佳另類流行歌曲獎：大象體操〈Jhalleyaa (feat. Shashaa Tirupati)〉
• 評審團獎：劉暐《劉暐個人專輯》
• 特別貢獻獎：「大團誕生」系列活動
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本屆特別貢獻獎由伍佰頒發，獲獎的是推動台灣獨立樂團的大團誕生系列活動。伍佰在致詞中回憶，11年前曾與大團誕生中的樂團合作，並表示：「玩音樂是一件很笨的事，但我喜歡這樣的事」。他鼓勵年輕音樂人持續在音樂路上前行，期許更多新生代樂團能夠站上舞台，讓更多人看見他們的才華。
音樂無國界 嘉賓陣容星光閃耀
今年表演嘉賓陣容包括多位來自不同國家的音樂人，象徵音樂無國界的精神。主持人黃豪平化身成加拿大聲樂老師Rozette，以詼諧開場炒熱現場氣氛。表演陣容中包括日韓歌手，韓國民謠歌手李瀧與台灣歌后鄭宜農的台語韓文合唱碰撞出新火花；日本歌手木谷龍也則演唱了動畫《咒術迴戰》與《死神》的主題曲，為頒獎典禮注入高潮。
金音獎完整得獎名單
• 最佳專輯獎：布萊梅《The Great Bremen Show》
• 最佳樂團獎：大象體操《世界》
• 最佳創作歌手獎：王若琳《Hotel La Rut (破爛酒店) 》
• 最佳新人獎：阿跨面《心》
• 最佳樂手獎：鄭嘉富《Pluto Potato》、李茂嵩《草本藥師》、簡聿民《幾何碼》
• 最佳現場演出獎：Robot Swing《Is It Alive?》
• 亞洲創作音樂獎：Silica Gel《POWER ANDRE 99》
• 最佳搖滾專輯獎：拍謝少年《噪音公寓》
• 最佳搖滾歌曲獎：布萊梅〈Peace and Quiet〉
• 最佳民謠專輯獎：邱淑蟬《繭的形狀》
• 最佳民謠歌曲獎：農村武裝青年〈阿母的話〉
• 最佳嘻哈專輯獎：SmashRegz《三不管》
• 最佳嘻哈歌曲獎：wannasleep & Gummy B〈ABC〉
• 最佳電音專輯獎：笑琴《美麗的灣》
• 最佳電音歌曲獎：笑琴〈美麗的灣〉
• 最佳爵士專輯獎：Plutato《Pluto Potato》
• 最佳爵士歌曲獎：謝明諺〈Chamakana〉
• 最佳節奏藍調專輯獎：問題總部《我在這裡》
• 最佳節奏藍調歌曲獎：ØZI〈SEX TAPE (feat. 落日飛車)〉
• 最佳另類流行專輯獎：我是機車少女《I’mdifficult》
• 最佳另類流行歌曲獎：大象體操〈Jhalleyaa (feat. Shashaa Tirupati)〉
• 評審團獎：劉暐《劉暐個人專輯》
• 特別貢獻獎：「大團誕生」系列活動