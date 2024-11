我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第15屆金音創作獎「特別貢獻獎」頒給大團誕生系列活動。(圖/金音獎 IG)

▲最佳搖滾專輯獎由成軍將20年、台灣樂團拍謝少年的新專輯《噪音公寓》奪下。(圖/金音獎 IG)

第15屆金音獎頒獎典禮昨(2)日晚間登場,音樂界盛事再度吸引眾多關注。今年金音獎以「吶喊/致敬」為主題,星光熠熠的頒獎人及表演嘉賓共同呈現一場精彩演出。布萊梅樂團以《The Great Bremen Show》拿下最佳專輯獎,大象體操則奪得最佳樂團獎。大象體操的〈Jhalleyaa〉和布萊梅的〈Peace and Quiet〉等作品,讓搖滾樂在頒獎典禮上掀起熱潮。此外,伍佰還驚喜現身頒發特別貢獻獎,給予推廣樂團文化的「大團誕生」系列活動。本屆特別貢獻獎由伍佰頒發,獲獎的是推動台灣獨立樂團的大團誕生系列活動。伍佰在致詞中回憶,11年前曾與大團誕生中的樂團合作,並表示:「玩音樂是一件很笨的事,但我喜歡這樣的事」。他鼓勵年輕音樂人持續在音樂路上前行,期許更多新生代樂團能夠站上舞台,讓更多人看見他們的才華。今年表演嘉賓陣容包括多位來自不同國家的音樂人,象徵音樂無國界的精神。主持人黃豪平化身成加拿大聲樂老師Rozette,以詼諧開場炒熱現場氣氛。表演陣容中包括日韓歌手,韓國民謠歌手李瀧與台灣歌后鄭宜農的台語韓文合唱碰撞出新火花;日本歌手木谷龍也則演唱了動畫《咒術迴戰》與《死神》的主題曲,為頒獎典禮注入高潮。:布萊梅《The Great Bremen Show》:大象體操《世界》:王若琳《Hotel La Rut (破爛酒店) 》:阿跨面《心》:鄭嘉富《Pluto Potato》、李茂嵩《草本藥師》、簡聿民《幾何碼》:Robot Swing《Is It Alive?》:Silica Gel《POWER ANDRE 99》:拍謝少年《噪音公寓》:布萊梅〈Peace and Quiet〉:邱淑蟬《繭的形狀》:農村武裝青年〈阿母的話〉:SmashRegz《三不管》:wannasleep & Gummy B〈ABC〉:笑琴《美麗的灣》:笑琴〈美麗的灣〉:Plutato《Pluto Potato》:謝明諺〈Chamakana〉:問題總部《我在這裡》:ØZI〈SEX TAPE (feat. 落日飛車)〉:我是機車少女《I’mdifficult》:大象體操〈Jhalleyaa (feat. Shashaa Tirupati)〉:劉暐《劉暐個人專輯》:「大團誕生」系列活動