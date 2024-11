我是廣告 請繼續往下閱讀

▲受影響的裝置為 2023 年 4 月 10 日到 2024 年 4 月 28 日之間製造的iPhone 14 Plus,可以提供免費維修,同時也能往前追溯申請退款。 (圖/記者周淑萍攝)

▲蘋果官方針對 iPhone 14 Plus發出維修公告。(圖/翻攝官網)

蘋果iPhone 用戶注意了!如果手上的iPhone 14 Plus相機怪怪的,官方已經認了「有瑕疵」,少部分 iPhone 14 Plus 的後置相機可能無法顯示預覽。受影響的裝置是在 2023 年 4 月 10 日到 2024 年 4 月 28 日之間製造,可以提供免費維修,同時也能往前追溯申請退款。蘋果官方近日在官網公告適用於 iPhone 14 Plus 「後置相機問題」的維修方案,內容提到:「Apple 已確定有少部分 iPhone 14 Plus 的後置相機可能無法顯示預覽。」這次受影響的裝置是在 2023 年 4 月 10 日到 2024 年 4 月 28 日之間製造。如果用戶手上的iPhone 14 Plus 出現過此問題,可檢查自己手機的序號,是否符合資格,在此條件下,Apple 或 Apple 授權維修中心將免費提供維修。至於如果之前已經自費維修的用戶,已能接受回溯申請退款,公告內提到,該方案涵蓋裝置首次零售之後 3 年期間符合資格的 iPhone 14 Plus,若有用戶先前曾自費請蘋果公司修理後置相機,也可向蘋果申請退款。🟡檢查方式到蘋果官網 「適用於 iPhone 14 Plus 『後置相機問題』的維修方案」 ,輸入手機「序號」後會由系統自動辨識是否符合維修,之後再送往Apple 維修中心。序號通常由12個字母和數字組成,有5個地方可以查詢:1 設定:前往「設定」>「一般」>「關於本機」向下捲動尋找 IMEI/MEID 和 ICCID2在設定裝置前尋找序號:請按住裝置的電源按鈕,直到出現 Apple 標誌為止。接著會顯示多種語言的「哈囉」。點一下螢幕右下角的「i」符號的資訊按鈕。3 iPhone SIM 卡托盤:iPhone的SIM 卡托盤,也有IMEI/MEID 序號。4 Finder 或 iTunes 中找到裝置序號:將裝置連接到電腦>開啟 Finder「一般」或是iTunes「摘要」>若為 iPhone,在裝置名稱或裝置機型下方按一下「電話號碼」可以找到 IMEI/MEID 和 ICCID。5 如果裝置不在身邊,前往 appleid.apple.com ,用裝置上使用的 Apple ID 登入,選擇「裝置」區段查看。