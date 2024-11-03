蘋果iPhone 用戶注意了！如果手上的iPhone 14 Plus相機怪怪的，官方已經認了「有瑕疵」，少部分 iPhone 14 Plus 的後置相機可能無法顯示預覽。受影響的裝置是在 2023 年 4 月 10 日到 2024 年 4 月 28 日之間製造，可以提供免費維修，同時也能往前追溯申請退款。
蘋果官方近日在官網公告適用於 iPhone 14 Plus 「後置相機問題」的維修方案，內容提到：「Apple 已確定有少部分 iPhone 14 Plus 的後置相機可能無法顯示預覽。」這次受影響的裝置是在 2023 年 4 月 10 日到 2024 年 4 月 28 日之間製造。如果用戶手上的iPhone 14 Plus 出現過此問題，可檢查自己手機的序號，是否符合資格，在此條件下，Apple 或 Apple 授權維修中心將免費提供維修。
至於如果之前已經自費維修的用戶，已能接受回溯申請退款，公告內提到，該方案涵蓋裝置首次零售之後 3 年期間符合資格的 iPhone 14 Plus，若有用戶先前曾自費請蘋果公司修理後置相機，也可向蘋果申請退款。
🟡檢查方式
到蘋果官網「適用於 iPhone 14 Plus 『後置相機問題』的維修方案」，輸入手機「序號」後會由系統自動辨識是否符合維修，之後再送往Apple 維修中心。序號通常由12個字母和數字組成，有5個地方可以查詢：
1 設定：前往「設定」>「一般」>「關於本機」向下捲動尋找 IMEI/MEID 和 ICCID
2在設定裝置前尋找序號：請按住裝置的電源按鈕，直到出現 Apple 標誌為止。接著會顯示多種語言的「哈囉」。點一下螢幕右下角的「i」符號的資訊按鈕。
3 iPhone SIM 卡托盤：iPhone的SIM 卡托盤，也有IMEI/MEID 序號。
4 Finder 或 iTunes 中找到裝置序號：將裝置連接到電腦>開啟 Finder「一般」或是iTunes「摘要」>若為 iPhone，在裝置名稱或裝置機型下方按一下「電話號碼」可以找到 IMEI/MEID 和 ICCID。
5 如果裝置不在身邊，前往 appleid.apple.com，用裝置上使用的 Apple ID 登入，選擇「裝置」區段查看。
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至於如果之前已經自費維修的用戶，已能接受回溯申請退款，公告內提到，該方案涵蓋裝置首次零售之後 3 年期間符合資格的 iPhone 14 Plus，若有用戶先前曾自費請蘋果公司修理後置相機，也可向蘋果申請退款。
🟡檢查方式
到蘋果官網「適用於 iPhone 14 Plus 『後置相機問題』的維修方案」，輸入手機「序號」後會由系統自動辨識是否符合維修，之後再送往Apple 維修中心。序號通常由12個字母和數字組成，有5個地方可以查詢：
1 設定：前往「設定」>「一般」>「關於本機」向下捲動尋找 IMEI/MEID 和 ICCID
2在設定裝置前尋找序號：請按住裝置的電源按鈕，直到出現 Apple 標誌為止。接著會顯示多種語言的「哈囉」。點一下螢幕右下角的「i」符號的資訊按鈕。
3 iPhone SIM 卡托盤：iPhone的SIM 卡托盤，也有IMEI/MEID 序號。
4 Finder 或 iTunes 中找到裝置序號：將裝置連接到電腦>開啟 Finder「一般」或是iTunes「摘要」>若為 iPhone，在裝置名稱或裝置機型下方按一下「電話號碼」可以找到 IMEI/MEID 和 ICCID。
5 如果裝置不在身邊，前往 appleid.apple.com，用裝置上使用的 Apple ID 登入，選擇「裝置」區段查看。