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多倫多暴龍隊今（３）日於主場舉行傳奇「加拿大飛人」Vince Carter 的15號球衣退休儀式，成為隊史首位享此榮耀的球員。當暴龍隊對上沙加緬度國王的中場休息時，15號球衣緩緩升上球場天花板，Carter激動落淚，並向多倫多球迷致意。在退休球衣儀式開始前，球隊播放Carter生涯精彩影片，回顧他在暴龍隊的高光時刻。隨著球衣緩緩升至球場頂端，Carter激動表示：「這不只是 Carter 15 號升空，而是我們所有人一起上去。」他強調，這段在多倫多的6年時光，都是球迷與他一同創造的，「今晚的榮譽屬於我們所有人。」作為暴龍隊首位超級巨星，Carter在1998年選秀之夜被金州勇士選中後，隨即被交易至暴龍隊，並迅速嶄露頭角，成為1999年年度最佳新秀。他以高超的灌籃技巧聞名，並在2000年灌籃大賽中上演了史上最具代表性的表演之一。Carter在暴龍期間連續3年帶領球隊進入季後賽，尤其是與Allen Iverson領軍的費城76人大戰七場，至今仍令球迷津津樂道。之後，他在2004年被交易至籃網，並陸續效力於多支球隊，最終成為NBA史上唯二打滿22個賽季的球員。今年稍早入選籃球名人堂的Carter，為紀念球隊30週年，將擔任部分暴龍比賽的球評，「我對這個地方的熱愛，是我選擇回到這裡的原因。」Carter 表示：「拋開情緒不談，我真的很期待這份工作。」