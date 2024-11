我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年世界棒球12強賽將在11月開打,B組預賽將舉辦在台北大巨蛋,中職日前召開記者會,對外公布中華隊的正式28人名單,同時宣佈台灣捷克交流賽的售票相關資訊。(圖/中職提供)

▲旅美好手林昱珉,返台為世界12強賽中華隊效力,在捷克交流賽上登板,單局內飆出2次三振,最快球速來到150公里。(圖/記者林柏年攝)

▲世界12強賽賽程,前2名晉級11月21日到23日超級循環賽,最終決戰在24日,都在東京巨蛋進行。(圖/WBSC官網)

世界12強棒球賽小百科!世界12強棒球錦標賽預賽將於11月在台灣開打,台北大巨蛋成為主辦場地,這也是大巨蛋啟用以來,舉辦層級最高的國際賽事。本次中華隊的5場預賽都在大巨蛋進行。中華隊與捷克國家隊的交流賽,也在昨(3)日落幕,緊接而來將會是10日、11日的一系列官辦熱身賽,⚾️縱然棒球近年在亞洲、美洲的熱度不言而喻,但在歐洲、非洲等區域都相對不熱門,因此棒球不僅未被列在奧運必辦項目,今年剛結束的巴黎奧運也沒有列入棒球項目。在國際賽事部分,主要有由美國職棒大聯盟、國際棒球總會共同主導的世界棒球經典賽。由於2020年東京奧運成功將棒壘球合一列入自選項目,因此2019年的第二屆賽事,被設定為美洲及亞太區爭取參賽資格的賽事。⚾️世界12強棒球賽顧名思義,參賽資格為前一年年底世界棒球排名前12名的國家隊伍。前2屆賽事中,韓國拿下1次冠軍、1次亞軍,日本拿下1次冠軍、1次季軍,美國拿過1次亞軍,而墨西哥則是拿過1次季軍。(資料翻攝自: 台灣棒球維基館 參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「,各組的前兩名進入「」,超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。比賽時間:11/9~11/14(台灣時間11/10~11/15)參賽隊伍:墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬比賽時間:11/13~11/18參賽隊伍:日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴比賽時間:11/21~11/23比賽時間:11/24比賽時間:11/2411/13台灣時間18:00:澳洲 vs 日本11/13台灣時間18:30:多明尼加 vs 古巴11/14台灣時間18:00:古巴 vs 韓國11/15台灣時間15:00:多明尼加 vs 澳洲11/16台灣時間12:00:澳洲 vs 古巴11/16台灣時間18:30:多明尼加 vs 韓國11/17台灣時間18:00:古巴 vs 日本11/18台灣時間12:00:澳洲 vs 韓國11/18台灣時間18:00:日本 vs 多明尼加11/13台灣時間18:30:韓國 vs 中華台北11/14台灣時間18:30:中華台北 vs 多明尼加11/15台灣時間18:00:韓國 vs 日本11/16台灣時間18:00:日本 vs 中華台北11/17台灣時間18:30:中華台北 vs 澳洲11/18台灣時間18:30:古巴 vs 中華台北緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台