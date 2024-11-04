世界12強棒球賽小百科！世界12強棒球錦標賽預賽將於11月在台灣開打，台北大巨蛋成為主辦場地，這也是大巨蛋啟用以來，舉辦層級最高的國際賽事。本次中華隊的5場預賽都在大巨蛋進行。中華隊與捷克國家隊的交流賽，也在昨（3）日落幕，緊接而來將會是10日、11日的一系列官辦熱身賽，不過在世界棒球12強賽正式開打前，《NOWnews今日新聞》為讀者整理12強賽的相關資訊，包含起辦原由、舉辦時間以及賽制等，以便讓讀者更能深入參與到這次賽事。
⚾️為何舉辦12強棒球賽？多久舉辦一次？
縱然棒球近年在亞洲、美洲的熱度不言而喻，但在歐洲、非洲等區域都相對不熱門，因此棒球不僅未被列在奧運必辦項目，今年剛結束的巴黎奧運也沒有列入棒球項目。在國際賽事部分，主要有由美國職棒大聯盟、國際棒球總會共同主導的世界棒球經典賽。
然而，2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每四年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔舉行。
由於2020年東京奧運成功將棒壘球合一列入自選項目，因此2019年的第二屆賽事，被設定為美洲及亞太區爭取參賽資格的賽事。至於原訂在2023年的第三屆賽事，則因為經典賽受到疫情影響，連帶延後至隔年舉辦，因此成為在今年11月舉辦的賽事。
⚾️12強賽參加資格為何？誰曾經拿過冠軍？
世界12強棒球賽顧名思義，參賽資格為前一年年底世界棒球排名前12名的國家隊伍。過去曾參加的國家主要分布在亞洲、美洲為主，包含亞洲的台灣、韓國、日本、澳洲；美洲則是有美國、古巴、委內瑞拉、古巴、加拿大、波多黎各、多明尼加、墨西哥等國。此外，也包含少數歐洲國家，義大利、荷蘭都曾參加過。
前2屆賽事中，韓國拿下1次冠軍、1次亞軍，日本拿下1次冠軍、1次季軍，美國拿過1次亞軍，而墨西哥則是拿過1次季軍。中華隊戰績部分，首屆止步預賽，以第9名作收，第2屆在預賽拿下2勝1敗，首度闖入複賽，最終拿下2勝3敗，位居第5名，無緣爭奪前3。
（資料翻攝自：台灣棒球維基館）
⚾️2024年世界棒球12強賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
比賽時間：11/13～11/18
參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴
超級循環賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/21～11/23
銅牌戰：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
冠軍賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
⚾️2024年世界棒球12強賽B組詳細賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
⚾️2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊：
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：Hami Video、ELTA.tv
我是廣告 請繼續往下閱讀
縱然棒球近年在亞洲、美洲的熱度不言而喻，但在歐洲、非洲等區域都相對不熱門，因此棒球不僅未被列在奧運必辦項目，今年剛結束的巴黎奧運也沒有列入棒球項目。在國際賽事部分，主要有由美國職棒大聯盟、國際棒球總會共同主導的世界棒球經典賽。
然而，2013年世界棒壘球總會成立後，認為世界頂級棒球賽事過少，因此在2014年宣布創立「世界12強棒球賽」，並定於2015年11月舉行首屆，每四年舉辦一次，與世界棒球經典賽間隔舉行。
由於2020年東京奧運成功將棒壘球合一列入自選項目，因此2019年的第二屆賽事，被設定為美洲及亞太區爭取參賽資格的賽事。至於原訂在2023年的第三屆賽事，則因為經典賽受到疫情影響，連帶延後至隔年舉辦，因此成為在今年11月舉辦的賽事。
⚾️12強賽參加資格為何？誰曾經拿過冠軍？
世界12強棒球賽顧名思義，參賽資格為前一年年底世界棒球排名前12名的國家隊伍。過去曾參加的國家主要分布在亞洲、美洲為主，包含亞洲的台灣、韓國、日本、澳洲；美洲則是有美國、古巴、委內瑞拉、古巴、加拿大、波多黎各、多明尼加、墨西哥等國。此外，也包含少數歐洲國家，義大利、荷蘭都曾參加過。
前2屆賽事中，韓國拿下1次冠軍、1次亞軍，日本拿下1次冠軍、1次季軍，美國拿過1次亞軍，而墨西哥則是拿過1次季軍。中華隊戰績部分，首屆止步預賽，以第9名作收，第2屆在預賽拿下2勝1敗，首度闖入複賽，最終拿下2勝3敗，位居第5名，無緣爭奪前3。
（資料翻攝自：台灣棒球維基館）
⚾️2024年世界棒球12強賽賽制＆分組：
參賽的12隊拆分成A、B兩組進行「單循環賽」，各組的前兩名進入「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名進入冠軍賽。
A組：墨西哥哈利斯科騎馬師球場、墨西哥聖塔特雷西塔球場
比賽時間：11/9～11/14（台灣時間11/10～11/15）
參賽隊伍：墨西哥、波多黎各、美國、委內瑞拉、荷蘭、巴拿馬
B組：日本名古屋巨蛋、台灣台北大巨蛋、台灣台北天母棒球場
比賽時間：11/13～11/18
參賽隊伍：日本、中華台北、韓國、多明尼加、澳洲、古巴
超級循環賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/21～11/23
銅牌戰：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
冠軍賽：日本東京巨蛋
比賽時間：11/24
⚾️2024年世界棒球12強賽B組詳細賽程：
日本名古屋巨蛋
11/13台灣時間18:00：澳洲 vs 日本
台北市立天母棒球場
11/13台灣時間18:30：多明尼加 vs 古巴
11/14台灣時間18:00：古巴 vs 韓國
11/15台灣時間15:00：多明尼加 vs 澳洲
11/16台灣時間12:00：澳洲 vs 古巴
11/16台灣時間18:30：多明尼加 vs 韓國
11/17台灣時間18:00：古巴 vs 日本
11/18台灣時間12:00：澳洲 vs 韓國
11/18台灣時間18:00：日本 vs 多明尼加
台北大巨蛋
11/13台灣時間18:30：韓國 vs 中華台北
11/14台灣時間18:30：中華台北 vs 多明尼加
11/15台灣時間18:00：韓國 vs 日本
11/16台灣時間18:00：日本 vs 中華台北
11/17台灣時間18:30：中華台北 vs 澳洲
11/18台灣時間18:30：古巴 vs 中華台北
⚾️2024第3屆世界棒球12強賽轉播資訊：
電視直播：
緯來體育台、東森新聞台與中華電信MOD愛爾達體育台
網路平台：Hami Video、ELTA.tv