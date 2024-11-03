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▲澎湖菊島馬拉松開跑，在熱情民眾的加油聲中、還有豐沛澎湃的新鮮海味補給之下，民眾陸續抵達位於觀音亭的終點。（圖／大會提供）

▲菊島馬最有名的大龍蝦補給。豐沛澎湃的新鮮海味補給之下，民眾陸續抵達位於觀音亭的終點。（圖／大會提供）

▲在地選手劉小琪則以3小時31分43秒連兩年拿下女子組冠軍。（圖／大會提供）

2024「晴天旅遊菊島澎湖跨海馬拉松」今（3）日上午在澎湖正式鳴槍起咆。今年的賽事共計有超過四千位民眾報名參加全馬、半馬、接力、11K以及5K等不同組別，最終來自日本的選手濱康孝以3小時07分30秒拿下男子組第一，在地選手劉小琪則以3小時31分43秒連兩年拿下女子組冠軍。雖然受到康芮颱風影響，全臺各地都傳出災情，不過離島澎湖在對外交通中斷了一天後，隨即恢復正常，比賽也沒有受到任何的影響，照常舉行。清晨六點三十分，2024晴天旅遊菊島澎湖跨海馬拉松在澎湖西嶼西臺遊客中心正式鳴槍起跑，將近600位全馬跑者以及近七十組位接力組首棒跑者在清晨的曙光下，向西嶼燈塔全的衝刺，十分鐘後，超過一千二百位全馬跑者也鳴笛出發，在呼呼風聲中，西嶼西臺熱鬧滾滾，加油聲此起彼落，為今年的菊島馬拉松正式揭開序幕。雖然颱風剛過，但這兩天南下的東北季風，就是帶給跑者們最大的考驗。菊島馬不繞圈，不重複路線，所以對選手來說就一邊跑馬拉松，一邊欣賞澎湖在地的風土人文特色的最佳機會。尤其全馬、半馬自西嶼西臺遊客服務中心出發，慢慢往回跑，經過地標跨海大橋，東邊灑下的滿滿金光把海面映照成一片金黃，許多跑者都停下腳步來拍照留念。今年東北季風帶來稍涼的空氣，讓跑者覺得舒服不少。雖然有部分路段是頂風前行，但相對也有一些順風的路段滿，讓跑者省了不少力氣。最終，在熱情民眾的加油聲中、還有豐沛澎湃的新鮮海味補給之下，民眾陸續抵達位於觀音亭的終點。奪下男子組冠軍的是來自日本仙台的濱康孝，完賽時間是3小時07分30秒，過去他個人的最佳成績是二小時51分，不過開完笑的說，來到澎湖後，吃太飽、啤酒喝太多，所以只跑出這個成績。女子組冠軍則是浴血奮戰，去年拿下冠軍的地主選手劉小琪，自出發後知道自己一路領先，跑來心情十分愉悅，沒想到在過了講美之後，在一個大下坡碰上忽然颳起的大風，整個人撲倒在地，膝蓋、手肘都擦破皮流血，上嘴唇內外還撞出將近一公分深的傷口，但她知道自己居於領先，而且成績比年更好，就這樣帶著血痕、露著笑容衝過終點，完成個人二連霸。最重要的是她今年成績3小時31分43秒，比去年快了九分鐘左右。菊島馬名聲響亮，新北市立委李坤城也大老遠飛到澎湖來參賽。委員早在擔任議員時期，就養成跑步的習慣。今年則是首度報名參加菊島馬。過去他的最佳紀錄是四個半小時，不過在澎湖特有的東北季風「加持」下，前二十公里頂風跑，後面二十公里太陽已經爬上了頭頂，最終他以六小時十分左右完賽。由於擔任立委後，較少有固定時間練跑，這次沒練習直接上場，能完賽已經十分不容易，而他近期的目標，是十二月的臺北馬拉松，因此這次以賽代訓。順利完賽後，他大呼吃不消，面對臺北馬五個半小時的完賽目標，這個月真的要加緊鍛練了。掛上完賽獎牌，拎著包包、趕著要去梳洗，2日才來，今天下午立刻要搭班機回臺灣。如果下回，您在賽道上看到這熟悉的身影，別懷疑，可能就是立委本人，歡迎大聲加油，一起邁步衝向終點。