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沃旭能源以新進員工入職第一年即享有21天特休假、20天全薪病假和30天半薪病假 等福利，在251間參賽企業中脫穎而出，30日榮獲勞動部頒發2024年「工作生活平衡獎」，成為唯一2度獲獎的能源企業。沃旭台灣董事長汪欣潔表示，今年再次榮獲工作生活平衡獎深感榮幸，沃旭致力以永續方式建置綠色能源，深信員工是落實綠能建置的關鍵力量。秉持「以人為本 建置綠能』的精神，沃旭致力於創造對員工友善、對社會正向、對產業有利且對環境負責的綠能未來。沃旭全力支持同仁在追求工作成就的同時兼顧家庭生活，提供領先業界、優於《勞基法》的休假及彈性工作制度。像是，2023年起，沃旭新進員工入職第一年即享有21天特休假、20天全薪病假和30天半薪病假。而讓員工在有需要時安心照顧家人，減少後顧之憂，家庭新生兒的主要照顧者享有20周全薪假，次要照顧者則享有12周全薪育嬰假；自2023年推出後，該政策申請踴躍，其中7成育嬰假申請者為男性，顯示該福利在提升家庭照護支持的成效。沃旭每年提供「多元身心健康促進津貼」，補助員工參與健身課程或健康檢查，並提供「員工協助方案」，包括一年5次面對面心理諮商服務、親子教育、舒壓課程等服務。自2022至2023年間，超過40%的沃旭員工使用此方案，遠遠高於業界3-5%的平均使用率，滿意度更高達90%，足見該措施對提升員工身心狀態的正面影響。根據沃旭年度員工意見調查，近9成員工對公司高度忠誠，且非常認同公司在工作與生活平衡方面的努力。