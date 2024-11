我是廣告 請繼續往下閱讀

劉德華《今天…is the Day》演唱會連日來引起熱烈話題,數萬觀眾開心有機會再次見到偶像的現場演出丰采,在網站上紛紛分享表演的片段,但卻有人不只分享1、2首歌,而是將整場近3小時的內容都放上網路,還是4K的高清畫質,雖然頻道主強調已關營利、只是和喜歡劉德華的粉絲分享,卻也有人認為在演出隔天把內容全程放上網已經很離譜,竟還有人開起直播,真的太扯。主辦單位「超級圓頂」表示已經向YouTube提出侵權、要求下架,也呼籲民眾尊重表演者與版權。闊別台灣11年,劉德華帶著《今天…is the Day》演唱會回到台北小巨蛋,光在購票階段已經引起粉絲一陣忙亂,雖然是採實名制的售票方式,中籤率仍然超低,不到5%。正式演出後,場內觀眾有口皆碑,直呼「感動」,而劉德華在台上也賣力滿足台下觀眾,粉絲皆感值回票價,卻有人將全部內容發布在網路上,畫質非常清楚,沒能購得現場票的觀眾,也能夠在台北小巨蛋外就欣賞到劉德華的精彩表演,引起許多購票觀眾的不滿,不過短短兩天,點閱已超過65萬次。「超級圓頂」已經提出侵權的抗議,也呼籲民眾要尊重版權。劉德華《今天…is the Day》今(11月3日)在台北小巨蛋演出最後一場,接著將等到12月中下旬在香港再度演出。