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劉德華《今天…is the Day》演唱會連日來引起熱烈話題，數萬觀眾開心有機會再次見到偶像的現場演出丰采，在網站上紛紛分享表演的片段，但卻有人不只分享1、2首歌，而是將整場近3小時的內容都放上網路，還是4K的高清畫質，雖然頻道主強調已關營利、只是和喜歡劉德華的粉絲分享，卻也有人認為在演出隔天把內容全程放上網已經很離譜，竟還有人開起直播，真的太扯。主辦單位「超級圓頂」表示已經向YouTube提出侵權、要求下架，也呼籲民眾尊重表演者與版權。闊別台灣11年，劉德華帶著《今天…is the Day》演唱會回到台北小巨蛋，光在購票階段已經引起粉絲一陣忙亂，雖然是採實名制的售票方式，中籤率仍然超低，不到5%。正式演出後，場內觀眾有口皆碑，直呼「感動」，而劉德華在台上也賣力滿足台下觀眾，粉絲皆感值回票價，卻有人將全部內容發布在網路上，畫質非常清楚，沒能購得現場票的觀眾，也能夠在台北小巨蛋外就欣賞到劉德華的精彩表演，引起許多購票觀眾的不滿，不過短短兩天，點閱已超過65萬次。「超級圓頂」已經提出侵權的抗議，也呼籲民眾要尊重版權。劉德華《今天…is the Day》今（11月3日）在台北小巨蛋演出最後一場，接著將等到12月中下旬在香港再度演出。