共和黨總統候選人川普第三度投入美國總統大選,這一位美國史上最具爭議的總統之一,有可能在本周大選後再度回到白宮,川普一直以來都使美國極具知名度的富豪之一,在全球佈局房地產和各式豪華酒店,不僅是川普集團的董事長,還曾是電視真人秀節目誰是接班人等知名節目主持人。川普出生於紐約市皇后區的富裕家庭,川普家族在身為德國移民的祖父更改姓氏之下,改為具由王牌含意的「Trump」,川普從求學到繼承父親的房地產事業,過程一路順遂,川普的父親佛瑞德( Fred Trump )從小就教他們了解生活是場激烈的競爭,每個人都必須靠自己的力量達到目標;在這樣的成長氛圍下,也逐漸養成川普強悍、現實並霸道的性格,川普13 歲就被送到紐約軍事學院讀書,面對軍事學院嚴格的管理模式,川普選擇投入橄欖球、足球、棒球運動來發洩他旺盛的精力,1964 年,川普從軍校畢業後,先是在佛罕大學( Fordham University )讀了 2 年書,之後進入全美頂尖的商校-賓西法尼亞大學沃頓商學院就讀,並在 1968 年獲得經濟金融的學士學位。川普畢業後進入父親的房地產公司上班,成為全球知名的地產商和娛樂事業大亨。曼哈頓第五大道上最知名的川普大廈(Trump Tower),就是其大本營所在地,1996年到2015年的美國小姐和環球小姐選美節目版權,也都為川普娛樂集團所擁有。川普曾結過三次婚,三段婚姻中有五個孩子。他的家庭成員往往吸引各方目光,甚至在他的競選活動中扮演著重要的角色,川普與第一任妻子伊凡娜(Ivana)育有兩兒一女分別是小唐納德‧川普(Donald Trump Jr.)、伊萬卡‧川普(Ivanka Trump)和艾瑞克‧川普(Eric Trump)。兩人在1992年離婚。川普的現任妻子梅蘭妮亞比川普小24歲,有著東歐血統,曾是知名模特兒。兩人在2005年1月22日結婚,在2006年3月20日誕下小兒子拜倫(Barron Trump)。1990 年代初期,川普試圖擴張事業版圖到航空產業和大西洋城的賭場生意,並從克羅斯比家族手中購買了「泰姬瑪哈賭場飯店」( Taj Mahal Casino Resort ),卻在經營一段時間後就宣告破產,讓他在短短 1 年內就負債 9 億美元,原先的金主都成了債主;房地產崩盤使得其創立的公司破產,個人財富也大幅縮水,2004 年一度負債超過 14 億美元,2008 年全球金融海嘯更導致其公司股價和市值慘跌,幾乎處於倒閉邊緣,讓他原先順遂的商業帝國也一度面臨危機。川普在電視媒體的經營頗具規模,經常出現於脫口秀、選美大賽等節目,電視劇或電影也有其身影,在 1992 年的《小鬼當家 2 》( Home Alone 2: Lost in New York )、 1995 年的《一窩小屁蛋》( The Little Rascals )、 2001 年的《名模大間諜 》( Zoolander )、 2010 年的《華爾街:金錢萬歲》( Wall Street: Money Never Sleeps )、《慾望城市》中,川普都曾出演不同的角色。川普在媒體界最為知名的節目,莫過於在 2004 年成為美國國家廣播公司( NBC )電視真人秀《誰是接班人》( The Apprentice )的監製和主持人,這個以商業競爭為主軸的實境節目,成功打中觀眾脾胃,而他在節目中的經典名句:「你被開除了( You are fired )」更是紅遍大街小巷。川普在擔任電視節目主持人期間,就曾屢屢對政治進行調侃,尤其是針對民主黨前總統歐巴馬等要角,在2015年6月,川普正式宣布跨入政壇,參加共和黨總統初選,從電視節目起家的川普往往善於使用在舞台上走動、偏離主題等方式製造吸睛時刻,成功獲得支持者的共鳴。川普的辯論風格充滿對抗性,他善於將辯論變成個人的秀場,對手往往難以招架。川普在極晚投入選戰的情況下逐步後來居上,面對對手希拉蕊,頻頻喊出「讓美國再次強大」,川普的支持者大多數是共和黨內的白人男性底層勞工,強烈反對各種經濟自由貿易協定和增加移民的法案,徹底的美國優先立場讓他獲得了大批支持者。川普在初選過程中擊敗了 16 名共和黨的競爭者獲得了黨內提名,在 2016 年的美國總統大選中,迎戰前總統柯林頓的妻子、前任紐約州聯邦參議員與前國務卿的民主黨候選人希拉蕊( Hillary Clinton )。當時主流民調和美國媒體幾乎都看好從政經驗豐富的希拉蕊,不過選舉結果卻跌破眾人眼鏡,希拉蕊雖然領先川普近 287 萬的普選票,卻因美國獨特的選舉人團、勝者全拿制度,導致川普掌握過半的選舉人票而勝選,川普拿下了多數的搖擺州如佛羅里達、愛荷華和俄亥俄州,並翻轉了長期支持民主黨的密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛等藍牆三州。川普在第一次競選就成功當選,也成為美國歷史上第一個從未擔任過一天公職或者軍職的總統。在外交上,四年任期中與俄羅斯總統蒲亭,中國國家主席習近平,北韓領導人金正恩等極權政體領袖不斷周旋會面,在經濟上,美國經濟也在2018年到2019年正值全球經濟放緩之際,並未在第一時間受到嚴重衝擊。不過,就在2020年全球Covid-19疫情爆發後,情況有了改變,全美因疫情死亡人數眾多,且各行各業大受打擊,川普支持度一路滑落,最終在2020年大選中,於關鍵搖擺州不敵民主黨現任總統拜登,成為美國總統史上罕見未能連任者之一。與此同時,川普在落馬後,堅持選舉舞弊且不認輸,川普支持者更發起衝入美國國會山莊的暴動事件,川普也被視為是美國國會山莊暴動的始作俑者,讓其下台後面臨許多官司纏身的局面。當時川普似乎註定要被拋入歷史的垃圾桶。沒想到卸任後的川普立刻表態投入2024選舉,川普在四年間仍持續累積政治能量,並靠著全球地緣政治緊張情勢,以及美國經濟及移民等內政問題,持續籠絡部分選民目光,再次挾著川粉基本盤,在共和黨總統初選以秋風掃落葉姿態勝出,面對民主黨人選賀錦麗絲毫不落下風,打臉黨內過去數年來低估川普的人士,再度告訴世人,他將有機會重返白宮,若最終真的當選,將成為自美國第22任及第24任的已故前總統克利夫蘭(Grover Cleveland)後,第二位連任失敗後仍能再起的總統之一。