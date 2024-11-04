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共和黨總統候選人川普第三度投入美國總統大選，這一位美國史上最具爭議的總統之一，有可能在本周大選後再度回到白宮，川普一直以來都使美國極具知名度的富豪之一，在全球佈局房地產和各式豪華酒店，不僅是川普集團的董事長，還曾是電視真人秀節目誰是接班人等知名節目主持人。川普出生於紐約市皇后區的富裕家庭，川普家族在身為德國移民的祖父更改姓氏之下，改為具由王牌含意的「Trump」，川普從求學到繼承父親的房地產事業，過程一路順遂，川普的父親佛瑞德（ Fred Trump ）從小就教他們了解生活是場激烈的競爭，每個人都必須靠自己的力量達到目標；在這樣的成長氛圍下，也逐漸養成川普強悍、現實並霸道的性格，川普13 歲就被送到紐約軍事學院讀書，面對軍事學院嚴格的管理模式，川普選擇投入橄欖球、足球、棒球運動來發洩他旺盛的精力，1964 年，川普從軍校畢業後，先是在佛罕大學（ Fordham University ）讀了 2 年書，之後進入全美頂尖的商校-賓西法尼亞大學沃頓商學院就讀，並在 1968 年獲得經濟金融的學士學位。川普畢業後進入父親的房地產公司上班，成為全球知名的地產商和娛樂事業大亨。曼哈頓第五大道上最知名的川普大廈（Trump Tower），就是其大本營所在地，1996年到2015年的美國小姐和環球小姐選美節目版權，也都為川普娛樂集團所擁有。川普曾結過三次婚，三段婚姻中有五個孩子。他的家庭成員往往吸引各方目光，甚至在他的競選活動中扮演著重要的角色，川普與第一任妻子伊凡娜（Ivana）育有兩兒一女分別是小唐納德‧川普（Donald Trump Jr.）、伊萬卡‧川普（Ivanka Trump）和艾瑞克‧川普（Eric Trump）。兩人在1992年離婚。川普的現任妻子梅蘭妮亞比川普小24歲，有著東歐血統，曾是知名模特兒。兩人在2005年1月22日結婚，在2006年3月20日誕下小兒子拜倫（Barron Trump）。1990 年代初期，川普試圖擴張事業版圖到航空產業和大西洋城的賭場生意，並從克羅斯比家族手中購買了「泰姬瑪哈賭場飯店」（ Taj Mahal Casino Resort ），卻在經營一段時間後就宣告破產，讓他在短短 1 年內就負債 9 億美元，原先的金主都成了債主；房地產崩盤使得其創立的公司破產，個人財富也大幅縮水，2004 年一度負債超過 14 億美元，2008 年全球金融海嘯更導致其公司股價和市值慘跌，幾乎處於倒閉邊緣，讓他原先順遂的商業帝國也一度面臨危機。川普在電視媒體的經營頗具規模，經常出現於脫口秀、選美大賽等節目，電視劇或電影也有其身影，在 1992 年的《小鬼當家 2 》（ Home Alone 2: Lost in New York ）、 1995 年的《一窩小屁蛋》（ The Little Rascals ）、 2001 年的《名模大間諜 》（ Zoolander ）、 2010 年的《華爾街：金錢萬歲》（ Wall Street: Money Never Sleeps ）、《慾望城市》中，川普都曾出演不同的角色。川普在媒體界最為知名的節目，莫過於在 2004 年成為美國國家廣播公司（ NBC ）電視真人秀《誰是接班人》（ The Apprentice ）的監製和主持人，這個以商業競爭為主軸的實境節目，成功打中觀眾脾胃，而他在節目中的經典名句：「你被開除了（ You are fired ）」更是紅遍大街小巷。川普在擔任電視節目主持人期間，就曾屢屢對政治進行調侃，尤其是針對民主黨前總統歐巴馬等要角，在2015年6月，川普正式宣布跨入政壇，參加共和黨總統初選，從電視節目起家的川普往往善於使用在舞台上走動、偏離主題等方式製造吸睛時刻，成功獲得支持者的共鳴。川普的辯論風格充滿對抗性，他善於將辯論變成個人的秀場，對手往往難以招架。川普在極晚投入選戰的情況下逐步後來居上，面對對手希拉蕊，頻頻喊出「讓美國再次強大」，川普的支持者大多數是共和黨內的白人男性底層勞工，強烈反對各種經濟自由貿易協定和增加移民的法案，徹底的美國優先立場讓他獲得了大批支持者。川普在初選過程中擊敗了 16 名共和黨的競爭者獲得了黨內提名，在 2016 年的美國總統大選中，迎戰前總統柯林頓的妻子、前任紐約州聯邦參議員與前國務卿的民主黨候選人希拉蕊( Hillary Clinton )。當時主流民調和美國媒體幾乎都看好從政經驗豐富的希拉蕊，不過選舉結果卻跌破眾人眼鏡，希拉蕊雖然領先川普近 287 萬的普選票，卻因美國獨特的選舉人團、勝者全拿制度，導致川普掌握過半的選舉人票而勝選，川普拿下了多數的搖擺州如佛羅里達、愛荷華和俄亥俄州，並翻轉了長期支持民主黨的密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛等藍牆三州。川普在第一次競選就成功當選，也成為美國歷史上第一個從未擔任過一天公職或者軍職的總統。在外交上，四年任期中與俄羅斯總統蒲亭，中國國家主席習近平，北韓領導人金正恩等極權政體領袖不斷周旋會面，在經濟上，美國經濟也在2018年到2019年正值全球經濟放緩之際，並未在第一時間受到嚴重衝擊。不過，就在2020年全球Covid-19疫情爆發後，情況有了改變，全美因疫情死亡人數眾多，且各行各業大受打擊，川普支持度一路滑落，最終在2020年大選中，於關鍵搖擺州不敵民主黨現任總統拜登，成為美國總統史上罕見未能連任者之一。與此同時，川普在落馬後，堅持選舉舞弊且不認輸，川普支持者更發起衝入美國國會山莊的暴動事件，川普也被視為是美國國會山莊暴動的始作俑者，讓其下台後面臨許多官司纏身的局面。當時川普似乎註定要被拋入歷史的垃圾桶。沒想到卸任後的川普立刻表態投入2024選舉，川普在四年間仍持續累積政治能量，並靠著全球地緣政治緊張情勢，以及美國經濟及移民等內政問題，持續籠絡部分選民目光，再次挾著川粉基本盤，在共和黨總統初選以秋風掃落葉姿態勝出，面對民主黨人選賀錦麗絲毫不落下風，打臉黨內過去數年來低估川普的人士，再度告訴世人，他將有機會重返白宮，若最終真的當選，將成為自美國第22任及第24任的已故前總統克利夫蘭(Grover Cleveland)後，第二位連任失敗後仍能再起的總統之一。