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11月有不少ETF公告配息資訊，其中，月配息群益ESG投等債20+（00937B）最新配息出爐，預估每股配發0.082元，單次殖利率0.52%、年息6.24%，除息日落在11/21，若想要參與此次除息的投資人，最晚買進日為11/20，收益分配發放日訂在12/12。財富管理專家表示，今年來在降息議題的驅動下，債券ETF買氣火熱，截至11/1為止，整體債券ETF（不含槓反型）受益人數突破200萬人，年至今增加903,698人，規模也來到2.96兆元。其中，00937B年至今規模增加近2110.72億元，來到近2380.72億元，受益人數也增加近22.3萬人，來到近33.06萬人，無論是規模增加的金額與增加的受益人數都是整體債券ETF中最多，也躍升今日台股成交量第2大。財富管理專家指出，00937B投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者。群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，聯準會在通膨可控的情況下，為預防經濟進一步放緩，於9月啟動降息，而歐洲央行則已早先一步進入降息循環，寬鬆環境有利債市表現，加上國際政經局勢還有不確定性尚存，而投資等級債基於其資產品質較佳，具防禦價值，可望吸引訴求穩健配置的資金配置。曾盈甄表示，結合ESG概念的長天期BBB級債兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，且長天期債在降息循環中，受惠程度亦相對高，表現仍值留意。