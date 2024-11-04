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▲善變秋颱到，擔心家具、愛車泡水財產受損嗎？保險理賠說明。（圖／公勝保經提供）

到了11月還有颱風，除善變秋颱康芮登陸台灣，夾帶強風豪雨，造成不少災情，沒想到，銀杏颱風今（4）日凌晨也在台灣東南方遠海生成，是否朝台灣而來還未知，但最近幾次颱風肆虐，都為台灣帶來嚴重災損。專家提醒，可透過加保颱風洪水險填補颱風所帶來的財物損失，但理賠也有一些規定，這些都是投保前要先了解清楚。公勝保經嘉猷事業部行銷協理方嘉猷表示，常見的颱風災損包含淹水導致家具泡水、愛車泡水或停在路邊被路樹招牌砸傷，這2項都會對個人與家庭帶來資產上的損失，面對常見的損失，若是怕家具泡水受損，可附加投保「住宅颱風及洪水災害補償保險」方嘉猷指出，由於颱風帶來的瞬間豪大雨易讓位處低窪地區、一樓的房屋淹水，辛苦添購的家具因此泡水受損，建議在投保住宅火險時，可選擇附加投保「住宅颱風及洪水災害補償保險」，能針對颱風對房屋造成的「直接損失」進行理賠、補償民眾的損失。不過，要注意的是，「住宅颱風及洪水災害補償保險」不是以民眾實際的損失金額來理賠，而是以投保住宅地址所在的區域來劃分，理賠金額約在8000元至9000元，以各產險公司保單條款內容為主。另外，「住宅颱風及洪水災害補償保險」主要理賠颱風洪水造成的「直接損失」，如果是因淹水停電，造成家電損壞，或是住家結構、門窗密度不良，讓大雨進入住家造成淹水毀損家具，屬於「間接」因素造成家具受損，保單恐不會理賠。至於愛車泡水或被店家招牌砸傷，要注意投保方式，還有能否向店家求償，尤其愛車泡水或是停在路邊被路樹、招牌砸傷，是颱風天最常見的情景。如果是泡水一般車體險不理賠，僅有「颱風洪水險」、「汽車天災事故損失補償險」及「泡水車補償險」會理賠，其中颱風洪水險必須先投保車體險才能投保，汽車天災事故損失補償險及泡水車補償險則可單獨投保。若愛車在颱風天被路樹砸傷，因為事件是在發布颱風警報期間所發生，一般的車體險不會理賠，車主必須另外投保「颱風洪水險」或「汽車天災事故損失補償險」才能申請理賠。若是被私人停車場招牌或店家招牌砸傷，也可以拍照、錄影留下紀錄，就侵權損害部分向業者提出求償申請。