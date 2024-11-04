我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳秀珠是華人電視劇史上第一位任盈盈，在港劇《笑傲江湖》中的造型很有冷豔的味道。（圖／摘自YouTube）

▲陳秀珠歡度66歲生日，近來都享受著半退休的生活。（圖／摘自IG）

▲文雪兒（左）幫陳秀珠補慶祝66歲生日，還獻上壽桃。（圖／摘自IG）

金庸小說在華人影視界始終是熱門的題材來源，名作《笑傲江湖》起碼有過10個影視版本，最早在電視劇中扮演女主角任盈盈的是因為參選香港小姐而入行的陳秀珠，她一度是TVB重用的花旦之一，後來卻曾在美國生下兒子，但一直未透露父親的身分，引發不少熱議。近日她歡度66歲生日，氣色看來非常健康，也依舊優雅雍容，圈內好友紛紛向她獻上祝福，尤其是電視劇中第一位韋小寶—佳視版《鹿鼎記》中反串的文雪兒，還補請她吃了豐盛的午餐，她樂得在社群網站上留言：「Thanks dear」（謝謝妳，親愛的）。陳秀珠和比她更早在TVB走紅的趙雅芝一樣，都是從空姐參選香港小姐而進入演藝圈，不過趙雅芝至少還獲得第4名，陳秀珠當屆不僅前3甲不入，冠軍鄭文雅、殿軍鍾楚紅也都進了演藝圈並且迅速成名。她一度回到航空公司重操舊業，後來經試鏡進了TVB，星運扶搖直上，主持和戲劇演出都很活躍，還在一堆金庸、古龍小說改編的武俠劇中擔任重要角色，其中最經典的，就是在周潤發主演的《笑傲江湖》中飾演任盈盈，最後和他配對成功。在TVB走紅數年之後，陳秀珠一度到馬來西亞經商，並結識雲頂賭場老闆的兒子林致華，談了一段感情，但最後分手收場，之後又再回到TVB，卻已經升格演長輩，1999年、她40歲時突然傳出在美國生下兒子陳迪加，可是兒子生父的身分始終沒有對外公開，連兒子自己都不知道爸爸是誰。進入21世紀，陳秀珠曾在經典宮鬥劇《金枝慾孽》扮演老謀深算的皇后，又因為常常扮演主角的母親，被稱為「TVB御用媽媽」，可是她在2021離開了老東家，接著偶爾接一點其他頻道的戲劇，大多數時間就過自己的半退休生活，還常與友人相約打球、爬山、頗為愜意。她和從邵氏武俠片起家的文雪兒交情好，文雪兒雖然沒能在她生日時為她慶祝，卻補請她吃中飯、享受美食，還獻上壽桃，逗得她非常開心，喜愛她的觀眾也在網上留言祝福。