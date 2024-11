我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美國總統大選投票日逼近,提前投票人數也已經達到7500萬人,已經是2020年大選總投票率的44%。不過有別於2020年各家企業舉辦活動、拍影片,呼籲民眾趕緊投票,今年包括Nike、 Under Armour等企業都相當低調。有分析指出,儘管鼓勵投票是無黨派性質的活動,但企業仍認為任何被視為政治性行為的舉動,在商業決策上都是不值得冒冒險的風險。根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,在2020年的總統大選之前,Nike推出了一個名為「你無法阻止我們發聲」(You Can’t Stop Our Voice)的投票推廣活動,找來了如美國職籃NBA超級巨星詹姆斯(LeBron James)等知名體育界明星拍攝影片,最後以體育明星們穿著印有「VOTE(投票)」字樣的T恤作為結尾。在當時,Nike並非唯一這樣做的公司。Under Armour也發起了名為「Run to Vote」的數位宣傳活動,展示穿著品牌運動服裝的跑者,並在網站上提供註冊投票的資源;絕對伏特加(Absolut Vodka)則推出了「先投票,再飲酒」(Vote First, Drink Second)的廣告,呼籲大眾前去投票,這是該品牌多年來首次推出的影片廣告,公司還讓員工在投票當天放假。不過這個景象到了2024年卻未出現。在這次的選舉期間當中,上述公司和其他企業在鼓勵投票方面的積極性不如從前,更別說拍攝明星雲集的大型廣告。雖然Nike並未為2024年美國總統大選推出數位宣傳活動,該公司表示已經和無黨派團體「投票時間」(Time to Vote)和「當我們全體投票」(When We All Vote)合作,並允許員工有時間投票。Nike向CNN表示,「Nike一直以來都為美國員工提供投票所需的資源和時間。我們為符合條件的美國員工提供有薪的假期選項,以確保每個人都能有時間、途徑和機會投票。」不過Under Armour和絕對伏特加未回應CNN的置評請求。報導指出,選擇在此次選舉中保持低調可能是明智的商業決策。總部位於美國紐約和芝加哥的愛德曼公關顧問公司(Edelman)的報告指出,有52%的美國人表示,他們會根據品牌對政治問題保持沉默,或據其政治立場選擇是否購買或抵制該品牌,這比起2023年的結果上升2個百分點。儘管鼓勵投票的活動性質是無黨派的,但企業可能認為任何被視為政治性行為的舉動都是一種不值得冒險的風險。BluShark Digital行銷公司的尚克曼(Peter Shankman)表示,「參與政治毫無投資回報,因為無論選擇哪一方,總會激怒一半的觀眾。即使你沒有選擇立場,也沒人會因為你鼓勵他們投票,而因此改變運動鞋品牌。」不過並非所有企業都保持沉默。例如,線上睡衣品牌Petite Plume推出了一系列「Vote」、「未來總統」(Future President)和「未來選民」(Future Voter)等標語的兒童睡衣,並將銷售收入的20%捐給無黨派組織「我是選民」(I Am a Voter),以促進選民教育與動員。Petite Plume創始人Emily Hikade表示,「我們非常小心不站隊,我想大部分客戶都知道現在投票的重要性,比以往更應該發生,無論投給誰都無關緊要。」而行李箱品牌Away則加碼支援選民註冊,在選民註冊日將15家門店改為註冊點。品牌執行長Jen Rubio表示,支持選民參與符合公司的核心價值,並無意推廣特定政見,而是提倡選舉參與的基本權利。尚克曼表示,推動投票對品牌有利的關鍵在於了解其受眾,一個擁有大比例志同道合客戶的品牌更容易得到顧客的認同,「並非所有使用你的產品或購買你的商品的人都會有相同的想法。我不會建議客戶涉入政治,但如果他們決定這麼做,至少要了解你的受眾。」