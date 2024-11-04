《原子少年2》斥資數百萬邀請日、韓、菲、泰等4國人氣男團來台錄製，包括紅遍全球的SB19、剛發佈回歸單曲的PERSES、今年剛出道的新人團NCHIVE，以及充滿活力的D.O.L。其中菲律賓男團SB19引發熱烈討論，正片尚未出來就有許多YouTube頻道爭相擷取預告片花上傳，連玖壹壹成員健志也在節目中盛讚SB19 現場唱跳功力。
《原子少年2》YT湧入大批海外粉絲！期盼提供英文版字幕
《原子少年2》的官方YT湧入大批外國粉絲留言敲碗期待第11集的正片上架，其中有許多SB19的粉絲提早卡位，「A’tin（SB19粉絲名） here waiting for my mahalima（SB19粉絲對他們的暱稱）」、「Goodluck Atom Boyz and Waiting for Episode 11 with SB19」。
此外，還有海外粉絲期許節目提供英文版字幕讓海外觀眾也能觀看，更有提早先來節目「探查敵情」的海外粉絲表示「台灣也有才華洋溢的表演者」，各國留言持續增加中，相當有趣。
《原子少年2》演唱會本週登場！規格全新升級
《原子少年2》「最近的男孩」演唱會本週六將於北流TERA登場，場地、規格、歌單全新升級，同日晚間的「少年陪你看：總決賽特映場」將與少年一起見證冠軍團誕生的榮耀時刻。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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《原子少年2》的官方YT湧入大批外國粉絲留言敲碗期待第11集的正片上架，其中有許多SB19的粉絲提早卡位，「A’tin（SB19粉絲名） here waiting for my mahalima（SB19粉絲對他們的暱稱）」、「Goodluck Atom Boyz and Waiting for Episode 11 with SB19」。
此外，還有海外粉絲期許節目提供英文版字幕讓海外觀眾也能觀看，更有提早先來節目「探查敵情」的海外粉絲表示「台灣也有才華洋溢的表演者」，各國留言持續增加中，相當有趣。
《原子少年2》演唱會本週登場！規格全新升級
《原子少年2》「最近的男孩」演唱會本週六將於北流TERA登場，場地、規格、歌單全新升級，同日晚間的「少年陪你看：總決賽特映場」將與少年一起見證冠軍團誕生的榮耀時刻。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架