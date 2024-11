我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SB19登上《原子少年2》的舞台,海外粉絲迫不及待擷取預告發YT。(圖/YT)

▲《原子少年2》演唱會「最近的男孩」將於11月9日於北流TERA登場。(圖/踢帕娛樂提供)

《原子少年2》斥資數百萬邀請日、韓、菲、泰等4國人氣男團來台錄製,包括紅遍全球的SB19、剛發佈回歸單曲的PERSES、今年剛出道的新人團NCHIVE,以及充滿活力的D.O.L。其中菲律賓男團SB19引發熱烈討論,正片尚未出來就有許多YouTube頻道爭相擷取預告片花上傳,連玖壹壹成員健志也在節目中盛讚SB19 現場唱跳功力。《原子少年2》的官方YT湧入大批外國粉絲留言敲碗期待第11集的正片上架,其中有許多SB19的粉絲提早卡位,「A’tin(SB19粉絲名) here waiting for my mahalima(SB19粉絲對他們的暱稱)」、「Goodluck Atom Boyz and Waiting for Episode 11 with SB19」。此外,還有海外粉絲期許節目提供英文版字幕讓海外觀眾也能觀看,更有提早先來節目「探查敵情」的海外粉絲表示「台灣也有才華洋溢的表演者」,各國留言持續增加中,相當有趣。《原子少年2》「最近的男孩」演唱會本週六將於北流TERA登場,場地、規格、歌單全新升級,同日晚間的「少年陪你看:總決賽特映場」將與少年一起見證冠軍團誕生的榮耀時刻。馬上行動力挺 : https://hidol.fan/atomboyz 8/24起 每週六晚間八點|TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播晚間十點|中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線8/30起 每週五晚間十點|中視播出8/31起 每週六晚間六點|《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架