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由元大金控旗下元大銀行統籌主辦群益金鼎證券新台幣100億元聯貸案，已成功完成募集，並於今（4）日舉行簽約儀式，而這次群益金鼎證券取得的聯貸資金，也將用於償還金融機構借款並充實其營運資金，以因應近年業務成長所需。今日聯貸案簽約由群益金鼎證券董事長周秀真與統籌主辦銀行元大銀行及參貸銀行代表共同簽署，共同主辦行還有台灣銀行及土地銀行，另有台灣企銀、第一銀行、華南銀行、合作金庫、全國農業金庫、台新銀行及板信銀行參貸，合計共10家金融機構共組授信銀行團，籌組過程中超額認購逾1.45倍，最終以100億元結案，參貸情形踴躍。群益金鼎證券為國際化綜合證券商，提供國內外法人及投資大眾全方位金融理財服務，業務涵蓋經紀、自營、承銷、股務代理、債券、信用交易、衍生性商品等項目。群益金鼎證券以全方位發展為目標，逐步朝向產品多元化、專業化、國際化的大型投資銀行邁進。群益金鼎證券2023年及2024年上半年合併營收分別為127.46億元及83.65億元，年增率分別為55.1%及49.6%，這次聯貸案取得的資金也將用於償還金融機構借款，並充實其營運資金，以因應近年業務成長所需。