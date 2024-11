我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD昨(3)日公開的表演MV中,兩側牆壁佈景上竟分別寫著小小的「World」、「Tour」,許多粉絲認為早年創作就時常將劇透、彩蛋、諷刺融入歌曲中的GD絕非無緣無故寫上這兩個字。(圖/GD YouTube)

▲MV畫面中GD爬上主播台唱著:「每次捐款一億輕輕鬆鬆」的歌詞,也讓人聯想到他是在諷刺自己去年無故被捲入的毒案中。(圖/GD YouTube)

▲GD在MV的最後還致敬電影《楚門的世界》,還原了主角楚門轉身走向現實世界的名場面。(圖/GD YouTube)

南韓音樂天王GD(權志龍,G-DRAGON)睽違7年再度發新曲〈POWER〉,被韓國媒體稱作「王者歸來」的他,新歌一上架就橫掃各大排行榜1位的寶座,歌曲公開1小時直接打敗Rosé和Bruno Mars(火星人布魯諾)的洗腦神曲〈APT.〉風靡全球粉絲。作為「細節控」的GD也在MV中藏滿滿滿的彩蛋,不僅致敬他最愛的電影《楚門的世界》、打臉媒體,甚至還「疑似劇透」預告世界巡演,看得全球歌迷們直接大暴動,開始解析MV的精彩畫面。日前為宣傳新歌的GD,登上由韓國國民主持人劉在錫所主持的談話綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》罕見吐露成名背後的心酸,在節目中GD直言自己的人生就像金凱瑞主演的電影《楚門的世界》,生活除了舞台就是待在工作室。而GD似乎將這點融入了MV中,不僅還原了主角楚門轉身走向現實世界的名場面,還在MV開頭以「Power On」 的錄音室開場,讓人不禁聯想到一生都活在攝影機下的楚門。唱到副歌:「I got the power, the power power up power power」時,GD反覆唱著「power up」(音近似韓文中的「傻瓜」)令粉絲們推測他在開嗆捕風捉影、博取流量的媒體們。MV畫面中GD隨即爬上主播台唱著「每次捐款一億輕輕鬆鬆」的歌詞,也讓人聯想到他是在諷刺自己去年無故被捲入的毒案中,堂堂正正打臉當初污衊自己的人,用歌曲回擊酸民,宣告全世界:「我是無辜的」。不過比起這些細節滿滿的彩蛋,最讓粉絲驚喜的是GD昨(3)日公開的表演MV中,兩側牆壁佈景上竟分別寫著小小的「World」、「Tour」的字眼。許多粉絲認為早年創作就時常將劇透、彩蛋、諷刺融入歌曲中的GD絕非無緣無故寫上這兩個字,雖然目前資訊均尚未公開,但全球聽眾已經迫不及待敲碗這位「創作鬼才」展開世界巡演。