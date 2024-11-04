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▲GD昨（3）日公開的表演MV中，兩側牆壁佈景上竟分別寫著小小的「World」、「Tour」，許多粉絲認為早年創作就時常將劇透、彩蛋、諷刺融入歌曲中的GD絕非無緣無故寫上這兩個字。（圖／GD YouTube）

▲MV畫面中GD爬上主播台唱著：「每次捐款一億輕輕鬆鬆」的歌詞，也讓人聯想到他是在諷刺自己去年無故被捲入的毒案中。（圖／GD YouTube）

▲GD在MV的最後還致敬電影《楚門的世界》，還原了主角楚門轉身走向現實世界的名場面。（圖／GD YouTube）

南韓音樂天王GD（權志龍，G-DRAGON）睽違7年再度發新曲〈POWER〉，被韓國媒體稱作「王者歸來」的他，新歌一上架就橫掃各大排行榜1位的寶座，歌曲公開1小時直接打敗Rosé和Bruno Mars（火星人布魯諾）的洗腦神曲〈APT.〉風靡全球粉絲。作為「細節控」的GD也在MV中藏滿滿滿的彩蛋，不僅致敬他最愛的電影《楚門的世界》、打臉媒體，甚至還「疑似劇透」預告世界巡演，看得全球歌迷們直接大暴動，開始解析MV的精彩畫面。日前為宣傳新歌的GD，登上由韓國國民主持人劉在錫所主持的談話綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》罕見吐露成名背後的心酸，在節目中GD直言自己的人生就像金凱瑞主演的電影《楚門的世界》，生活除了舞台就是待在工作室。而GD似乎將這點融入了MV中，不僅還原了主角楚門轉身走向現實世界的名場面，還在MV開頭以「Power On」 的錄音室開場，讓人不禁聯想到一生都活在攝影機下的楚門。唱到副歌：「I got the power, the power power up power power」時，GD反覆唱著「power up」（音近似韓文中的「傻瓜」）令粉絲們推測他在開嗆捕風捉影、博取流量的媒體們。MV畫面中GD隨即爬上主播台唱著「每次捐款一億輕輕鬆鬆」的歌詞，也讓人聯想到他是在諷刺自己去年無故被捲入的毒案中，堂堂正正打臉當初污衊自己的人，用歌曲回擊酸民，宣告全世界：「我是無辜的」。不過比起這些細節滿滿的彩蛋，最讓粉絲驚喜的是GD昨（3）日公開的表演MV中，兩側牆壁佈景上竟分別寫著小小的「World」、「Tour」的字眼。許多粉絲認為早年創作就時常將劇透、彩蛋、諷刺融入歌曲中的GD絕非無緣無故寫上這兩個字，雖然目前資訊均尚未公開，但全球聽眾已經迫不及待敲碗這位「創作鬼才」展開世界巡演。