我是廣告 請繼續往下閱讀

▲可樂旅遊獲「ITF最佳人氣獎」，「總營業額超過3億元」創參展最佳紀錄。（圖／記者蕭涵云攝）

▲老爺酒店集團攤位前人潮滿滿。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2024 ITF台北國際旅展閉幕統計四天湧364,563人次參觀，較去年成長5.83%。（圖／記者蕭涵云攝）

▲ITF台北國際旅展人潮滿滿，晶華國際酒店集團攤位詢問度熱絡。（圖／記者蕭涵云攝）

2024 ITF台北國際旅展今（4）日圓滿落幕，今年展區擴大回歸1、4樓，四天統計達364,563人次參觀，較去年成長5.83%，信用卡刷卡滿額禮也達1.5億元，較去年成長15%。總業績破億飯店、旅行社排行一次看，雄獅旅遊「超過12億元」並獲頒「最佳永續獎」殊榮、可樂旅遊「超過3億元」再獲「ITF最佳人氣獎」、老爺酒店集團「連續3年突破2億元」、寒舍集團創「1億5,000萬」、台北晶華酒店集團「大破1億3,000萬元」。受到出國旅遊強勁需求影響，年底將至加上適逢明年春節9連休，雄獅旅遊表示今年ITF旅展人氣和買氣都很旺，旅展現場四天業績破億，較去年成長2成，突破參展以來最高營收紀錄，線上線下四天整體總營收超過12億元。積極推動ESG理念的雄獅旅遊，響應今年旅展永續及數位主題，也獲頒「最佳永續獎」殊榮。雄獅旅遊透露，民眾購買以消年假、寒假春節等行程為主，規劃明年228連假期間出遊的也不少。國內旅遊業績較去年成長2成，以特色鐵道商品、花東地區為首選；國外旅遊銷售排行，以日本居首、歐洲次之，韓國排名第三。長程線出發日期多集中於12月至寒假春節，訂單最遠排到明年11月；短線出發日落在11至12月。可樂旅遊分享今年旅展無論人氣、買氣皆有明顯提升，尤其自由行、交通、票券等個人旅遊商品熱賣，現場業績也較去年呈現翻倍成長；統計旅展4日累積業績突破1.8億元，創下參展以來最佳紀錄，再加上線上旅展業績，總營業額超過3億元，較去年成長逾5成。今年獨家邀請人氣男子團體「FEniX」站台獻唱，還舉辦多場票券「買一送一」活動，成為逛展民眾的目光焦點之一，獲頒ITF「最佳人氣獎」殊榮。官方透露，今年憑藉「3,400元聯合住宿券」、「2,080元聯合餐飲券」及「19,999元溫泉酒店聯賣住宿券」三款熱銷商品，四天旅展現場即累計業績突破一億元，較2023年成長約15%。其中，適用全台10家老爺、且效期長達一年半的「3,400元聯合住宿券」，今年更推出55歲以上持券入住，指定日期再享專屬優惠，果然吸引消費者揪團瘋搶熱銷18,000張，總金額高達6,100萬。老爺酒店表示，線上旅展將持續銷售至11月5日，今年業績最終可望上看2.2億元。旗下擁有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店的寒舍集團，旅展最後一天單日營業額再衝1,000萬；今年實體旅展四日業績累積達7,000萬、持平去年實體旅展業績。加上線上旅展、寒舍生活APP以及快閃櫃，整體總業績創下1億5,000萬、同樣持平去年同期。寒舍集團分析，今年餐券銷售冠亞軍分別是台北喜來登「十二廚自助餐券」，銷售突破46,000客，台北寒舍艾美「探索廚房自助餐券」則銷售突破35,000客，銷售成績較去年有所成長。兩強自助餐券就衝出81,000客驚人成績；住宿部分「礁溪寒沐酒店」一泊二食雙人住宿券也銷售突破1800張。來不及搶購的民眾也別擔心，寒舍集團宣布線上旅展、台北艾麗線上旅展將持續銷售至11月12日可把握最後搶購機會。旗下擁有台北晶華酒店、台南晶英酒店、晶泉丰旅以及Just Sleep捷絲旅的台北晶華酒店集團，今年推出眾多一年一度限定的超值餐飲、住宿優惠商品，尤以「自助餐券買10送1」最熱賣，「環遊晶華聯合住宿券」、「礁溪晶泉丰旅住宿券」則緊追在後。截至今天下午5點，台北晶華酒店集團現場總銷售業績已突破8,700萬元，加上官網提前10月25日起開跑的線上旅展業績也有超過4,300萬，今年旅展總銷售額大破1億3,000萬元。業者更表示，線上旅展將延長販售至11月8日下午18:00，並加碼推出限量「栢麗廳假日雙人餐券」，預計有機會將總營收衝破1億4千萬。