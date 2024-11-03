南港展覽館今（3）日迎接「2024 ITF台北國際旅展」第三天，天氣大好的週末假日吸引單日進場122,116人次，可樂旅遊前三天截至中午現場「營業額累計超過億元」，預期業績有望創下ITF參展以來最高紀錄。而台灣虎航現場攤位即使不賣機票，光靠玩遊戲就有機會抽獎「不限航點免費來回機票」、「最高3,000元折抵金」的活動，也創下10分鐘吸引逾500人次參與的紀錄，盛況熱烈。
「2024 ITF台北國際旅展」現於南港展覽館劃下第三天句點，週末假日第二天吸引單日進場大破122,116人次，今年目前三天累積286,480總人次造訪。已有業者分享業績捷報。可樂旅遊今年ITF旅展前三天截至中午，現場「營業額累計超過億元」！今下午還邀請到人氣男團「FEniX」站台表演最新單曲，並分享他們的香港獨家旅遊玩法，現場吸引了千位民眾一睹風采，最早竟然有粉絲上午5點就來排隊。
可樂旅遊於現場推出日本環球影城、東京晴空塔門票「買一送一」超殺優惠，帶動消費者買氣，連同自由行及票券業績都比去年「翻倍成長」；業者透露，熱門商品前三名依序為日本、歐洲、東南亞。並預告明日旅展最後一天再祭出最後搶購優惠，包含Club med行程「現折6,000元」、歐洲指定行程「最高折13,000元」，預期業績有望創下ITF參展以來的最高紀錄。
而雄獅旅遊昨（2）日表示：「現場業績突破2千萬元，較去年同期成長2成以上」；今天現場營業額再超越昨日。業者分享主要客群以家庭親友團居多，吸引部分10人以上的家庭旅遊訂單已經排到明年228連假；也觀察到特殊主題或深度體驗行程訂單湧現，已收到旅客預訂明年6月出發的肯亞行程、北歐芬蘭等追極光行程。
針對明天旅展最終日，雄獅旅遊加碼推出驚喜優惠，推薦市場唯一搭星宇到拉斯維加斯跨年「特選美西賭城跨年7日」看煙火齊放54,999元起；旅展特惠「清艙超值北陸合掌村甜蝦萬怡5日」限定一口價30,900元；到韓國滑雪「首爾住明洞超特惠5日」限量4團10,999元起。現場消費滿3萬元還可參加一番賞抽獎，有機會獲得「萬元折扣金」、「海風號甜點列車車票」等好禮。
而台灣虎航現場攤位靠玩遊戲抽獎吸引民眾靠櫃，消費者只要現場加入官方粉絲專頁或追蹤台灣虎航官方IG帳號，掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，答對問題就有機會抽獎「不限航點免費來回機票」、「最高3,000元折抵金」、「最高3,000日幣多慶屋或三井outlet」商品抵用券、日本王子大飯店住宿券、知名滑雪場纜車一日券、LINE Pay優惠券999元、台虎專屬購票折扣碼等超過6000份好禮。
台灣虎航現場攤位即使不賣機票、且活動每場只有10分鐘，但魅力之大使得抽獎場場爆滿，今週末更創下單場逾500人次參與的誇張紀錄！旅展現場台灣虎航還首度搶先曝光即將開放預購的登機箱，實品引來體驗的民眾稱讚好看，已吸引多人搶先登記購買。
明天即將迎接「2024 ITF台北國際旅展」最後一天，《NOWnews今日新聞》幫大家整理最受歡迎的Klook整點瘋搶「日本環球影城買一送一」，晶華栢麗廳、君悅凱菲屋「吃到飽餐券必搶5家」攤位優惠，推薦給想衝刺一波的民眾還有機會搶便宜。
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可樂旅遊於現場推出日本環球影城、東京晴空塔門票「買一送一」超殺優惠，帶動消費者買氣，連同自由行及票券業績都比去年「翻倍成長」；業者透露，熱門商品前三名依序為日本、歐洲、東南亞。並預告明日旅展最後一天再祭出最後搶購優惠，包含Club med行程「現折6,000元」、歐洲指定行程「最高折13,000元」，預期業績有望創下ITF參展以來的最高紀錄。
而雄獅旅遊昨（2）日表示：「現場業績突破2千萬元，較去年同期成長2成以上」；今天現場營業額再超越昨日。業者分享主要客群以家庭親友團居多，吸引部分10人以上的家庭旅遊訂單已經排到明年228連假；也觀察到特殊主題或深度體驗行程訂單湧現，已收到旅客預訂明年6月出發的肯亞行程、北歐芬蘭等追極光行程。
針對明天旅展最終日，雄獅旅遊加碼推出驚喜優惠，推薦市場唯一搭星宇到拉斯維加斯跨年「特選美西賭城跨年7日」看煙火齊放54,999元起；旅展特惠「清艙超值北陸合掌村甜蝦萬怡5日」限定一口價30,900元；到韓國滑雪「首爾住明洞超特惠5日」限量4團10,999元起。現場消費滿3萬元還可參加一番賞抽獎，有機會獲得「萬元折扣金」、「海風號甜點列車車票」等好禮。
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