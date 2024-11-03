「2024 ITF台北國際旅展」今（3）日於南港展覽館邁入第三天！《NOWnews今日新聞》記者現場直擊吸引近百人滑手機掃描QRCode的Klook整點瘋搶「日本環球影城買一送一」，更預告明天還能再搶一天，連同「日韓泰越不限流eSIM 1折」、「全球飯店滿3,000折1,500元」一次整理！再挖出最夯晶華栢麗廳、君悅凱菲屋「吃到飽餐券5家」攤位優惠一覽，直接幫沒做功課也想入手的民眾劃重點。
📌Klook旅展現場吸百人滑手機開搶！日本環球影城「買一送一」
旅遊平台Klook於ITF台北國際旅展現場，祭出全站1折起超殺優惠，遇上整點就擠爆人潮還不斷往前推擠，大家都高舉手機掃描QRCode現場開搶「買一送一」好康。幫大家整理「明天還有整點舞台瘋搶」優惠：
◾️13:00「LINE Pay折1,500元」單筆滿3000元
◾️14:00「日韓泰越不限流eSIM 1折」7天不限流量
◾️15:00「全球飯店滿3,000折1,500元」
◾️16:00「日本環球影城買一送一」
而且消費者在現場到Klook攤位玩遊戲，還有機會抽中日本星野飯店「界」系列住宿一晚。還有現場專屬住宿半價抵用券「買2千折1千元」，「全球飯店8折再送688元旅遊金」等好康。
📌最夯飯店「吃到飽餐券」5家總整理：
◾️台北晶華酒店 栢麗廳（旅展4樓M112攤位）
「假日雙人餐券」每張3,699元！今明兩天限定加碼
「平日下午茶雙人優惠券」特價1799元（原價2376元）約7.6折。買10張加贈1張單人平日下午茶券
◾️台北君悅酒店 凱菲屋 （旅展4樓M612攤位）
「平日午餐或晚餐雙人餐券」旅展快閃價2,400元（12底前適用）
「平日下午茶單人四張套券」旅展快閃價3,200元（12底前適用）
獨家「凱菲屋/彩日本料理 雙自助餐通用平日午餐雙人券」旅展價2,600元，約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。
現場加碼消費11/4抽幸運禮「君悅美饌卡乙張」；指定金額贈「凱菲屋下午茶/午餐」滿額禮；指定時段滿額贈「凱菲屋下午茶/午餐」排隊禮。
◾️老爺酒店集團（旅展4樓M108攤位）
這次堪稱業績最狂的老爺酒店集團，推出「2,080元聯合餐飲券」可以「買10張送1張」，適用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，其中有8家吃到飽餐廳也可以吃。
◾️凱撒飯店連鎖（旅展4樓M104攤位）
凱撒飯店祭出「788元聯合自助餐券」，可適用於台北3家自助餐廳（台北凱撒大飯店-Checkers 自助餐廳、台北凱達大飯店-百宴自助餐廳、台北新板希爾頓酒店-悅市集全日餐廳），以及1家泰式餐廳（板橋凱撒大飯店- Lotus蓮花泰式餐廳）享用美食。搭配買10張送1張、買20張送2張優惠折扣，每人最低716元起。
◾圓山大飯店
圓山大飯店超殺最低4.9折優惠！展場每日11:00限定，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，最低折扣4.9折。每人限購2張。
我是廣告 請繼續往下閱讀
旅遊平台Klook於ITF台北國際旅展現場，祭出全站1折起超殺優惠，遇上整點就擠爆人潮還不斷往前推擠，大家都高舉手機掃描QRCode現場開搶「買一送一」好康。幫大家整理「明天還有整點舞台瘋搶」優惠：
◾️13:00「LINE Pay折1,500元」單筆滿3000元
◾️14:00「日韓泰越不限流eSIM 1折」7天不限流量
◾️15:00「全球飯店滿3,000折1,500元」
◾️16:00「日本環球影城買一送一」
而且消費者在現場到Klook攤位玩遊戲，還有機會抽中日本星野飯店「界」系列住宿一晚。還有現場專屬住宿半價抵用券「買2千折1千元」，「全球飯店8折再送688元旅遊金」等好康。
📌最夯飯店「吃到飽餐券」5家總整理：
◾️台北晶華酒店 栢麗廳（旅展4樓M112攤位）
「假日雙人餐券」每張3,699元！今明兩天限定加碼
「平日下午茶雙人優惠券」特價1799元（原價2376元）約7.6折。買10張加贈1張單人平日下午茶券
◾️台北君悅酒店 凱菲屋 （旅展4樓M612攤位）
「平日午餐或晚餐雙人餐券」旅展快閃價2,400元（12底前適用）
「平日下午茶單人四張套券」旅展快閃價3,200元（12底前適用）
獨家「凱菲屋/彩日本料理 雙自助餐通用平日午餐雙人券」旅展價2,600元，約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。
現場加碼消費11/4抽幸運禮「君悅美饌卡乙張」；指定金額贈「凱菲屋下午茶/午餐」滿額禮；指定時段滿額贈「凱菲屋下午茶/午餐」排隊禮。
◾️老爺酒店集團（旅展4樓M108攤位）
這次堪稱業績最狂的老爺酒店集團，推出「2,080元聯合餐飲券」可以「買10張送1張」，適用於老爺酒店集團旗下12家餐廳，其中有8家吃到飽餐廳也可以吃。
◾️凱撒飯店連鎖（旅展4樓M104攤位）
凱撒飯店祭出「788元聯合自助餐券」，可適用於台北3家自助餐廳（台北凱撒大飯店-Checkers 自助餐廳、台北凱達大飯店-百宴自助餐廳、台北新板希爾頓酒店-悅市集全日餐廳），以及1家泰式餐廳（板橋凱撒大飯店- Lotus蓮花泰式餐廳）享用美食。搭配買10張送1張、買20張送2張優惠折扣，每人最低716元起。
◾圓山大飯店
圓山大飯店超殺最低4.9折優惠！展場每日11:00限定，包括平日松鶴自助午晚餐單人券、平日松鶴自助下午茶單人券、平假日花園咖啡廳英式下午茶雙人券與假日圓苑中式夫人下午茶雙人券，每張666元起，最低折扣4.9折。每人限購2張。