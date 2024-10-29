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▲台灣虎航「ITF線上旅展」全航線機票799元起單程未稅；現場攤位玩遊戲抽獎「不限航點免費來回機票」。（圖／台灣虎航提供）

▲ITF台北國際旅展雄獅旅遊攤位祭出「日本環球影城門票買一送一」等展場優惠。（圖／日本環球影城）

▲ITF國際旅展現場雄獅旅遊祭出「韓國4日免萬元」展場優惠，另有造訪《黑白大廚》評審白種元餐廳行程可選。（圖／雄獅旅遊提供）

2024全台規模最大「ITF台北國際旅展」將於11月1日至11月4日在台北南港展覽館一館登場。台灣虎航驚喜推出線上旅展，開搶「全航線799元」起單程未稅便宜機票促銷優惠；台北旅展現場玩遊戲就有機會抽中「不限航點免費來回機票」、「最高3,000元折抵金」等禮物。雄獅旅遊則有「日本環球影城門票買一送一」、「韓國4日免萬元」好康一次整理。台灣虎航迎接「ITF台北國際旅展」推出線上旅展，開搶「全航線799元」起單程未稅優惠促銷價，促銷期間為2024年10月30日上午10:00起至2024年11月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年10月30日至2025年3月29日。並針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，可享9折優惠外，加碼再賺8%回饋金。台灣虎航位於ITF台北國際旅展J702攤位，現場加入官方粉絲專頁或追蹤台灣虎航官方IG帳號，即可掃描指定QR code參加猜猜看互動遊戲，答對問題就有機會抽獎「不限航點免費來回機票」、「最高3,000元折抵金」、「最高3,000日幣多慶屋或三井outlet」商品抵用券、日本王子大飯店住宿券、知名滑雪場纜車一日券、LINE Pay優惠券999元、台虎專屬購票折扣碼等超過6000份好禮。而且到台灣虎航攤位，現場出示旅展期間於台灣虎航官網成交的行程確認單，還有機會再獲得「台灣虎航雙開資料夾」作為成交禮，另有指定航線的加碼好禮。雄獅旅遊觀察，今年ITF線上旅展開跑至今，進單人次與營業額較去年同期均「成長超過7成」，尤其農曆新年假期出發占整體訂單4成。迎合春節9天連假旅遊需求強勁，將於旅展現場祭出「日本環球影城門票買一送一」、「韓國4日免萬元」、「泰國雙城6日17,999元起」、「國旅最高折3,300元」、「長線最高折萬元」等多款展場優惠刺激買氣。亮點還有「首爾採果滑雪小旅行4日」可到韓國品嘗《黑白大廚》評審白種元的餐廳只要9,999元。現場還加碼單筆訂單滿3萬元再抽獎「一番賞」，每日限量200名，有機會搶先搭乘最新移動的網美餐廳「海風號」甜點列車或「1萬元折扣金」，總價值達50萬元獎品。