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▲劉德華在機場被粉絲直擊後露出親切笑容，還不斷揮手致意。（圖／Threads）

香港天王劉德華，日前睽違11年來台開唱，沒想到遇上康芮颱風攪局，讓劉德華在51個小時內連唱4場，昨（3）日看見粉絲替他準備的排字應援，華仔也不忍流下男兒淚，更驚喜透露未來不會再讓歌迷苦苦等待11年，表示明年或後年就會再來台灣。而今（4）日也有網友在Threads發文表示自己有去松山機場送機，更曝光照片，讓其他粉絲紛紛大讚：「劉德華真的帥一輩子！」回顧昨天的台灣場演唱會最終回，劉德華在台上吐露心聲：「我不知道這次演唱會後，可能明年又再來，但是也不可能，或許是後年來，所以我希望現在就好好聽一下，你們有多愛我！」讓大批歌迷淚崩，直呼天王實在太寵粉，而今天也有幸運粉絲在Threads上表示有前往松山機場送別偶像，寫道：「機場直擊，目送劉德華離台，我真是全世界最幸運的女子。」更附上影音和照片。照片中可以看見劉德華雖然戴著口罩，不過仍遮掩不了帥氣的五官，而他的機場穿搭也格外休閒，以白色襯衫搭配牛仔長褲，還背了黑色包包，整個人看上去十分親民，而劉德華在見到粉絲時，也不斷揮手致意，露出笑容，不過疑似是經紀公司指示，劉德華面對粉絲要求簽名的舉動，頻頻雙手合十表達歉意，表示無法提供簽名。貼文一出，也掀起網友暴動，紛紛狂讚：「太幸運了吧，還在想說他來跟離開都好低調，應該叫他快回來高雄巨蛋或大巨蛋」、「我老了也要保持這麼好體態，雖然我沒辦法這麼帥，劉德華真的帥一輩子」、「這影片我又淚眼汪汪了， 35年了他依舊如此的真誠！ 真的好值得愛的偶像」、「妳真的是全世界最幸運的人」、「好幸運能看到這影片」、「好親民」、「爽呆了妳」、「太幸福了」、「真羨慕～男神好帥！」